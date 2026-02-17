De gang van zaken rond de ploegenachtervolging bij de mannen is al sinds de bekendmaking van de olympische selectie een flink punt van discussie. Dat was maandag opnieuw het geval nadat bondscoach Rintje Ritsma een opvallend besluit nam voor de halve finale op de Winterspelen. Ex-topschaatsster Marianne Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud een lans voor de bekritiseerde bondscoach.

Ritsma kiest ervoor om dinsdag Marcel Bosker aan de kant te houden voor de halve finale tegen gastland Italië. Die keuze is pikant doordat Tim Prins buiten de selectie werd gehouden zodat Bosker speciaal voor dit onderdeel mee kon naar Milaan. Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga vormen door het besluit van Ritsma het trio tegen de Italianen.

"Dit is wel een hele interessante natuurlijk wat hier gaat gebeuren", begint Timmer, die denkt dat de mannen in hun handjes zullen knijpen als ze een medaille pakken. "Deze strijd was wel heel zwaar beladen, dus dan denk ik wel dat deze ook heel mooi glimt. Er zat veel druk op. Nog steeds eigenlijk. Er zijn natuurlijk harde woorden gevallen. Er zijn bedreigingen over geweest."

Die bedreigingen werden onder meer gedaan aan Ritsma en Timmer denkt dat hij het dan ook moeilijk heeft gehad. "Ik denk ook echt wel dat Rintje daar ook heel veel stress van heeft. Mensen zeggen gewoon hele nare dingen. Er is weer rust gecreëerd en daar moeten ze het ook van hebben." De mannen kunnen nog wel iets anders gebruiken volgens de drievoudig olympisch kampioene: "Zonder geluk vaart niemand wel. Dat hebben ze wel een beetje nodig."

'Eerlijke' Ritsma

Ritsma vond de snelheid van Nederland in de beginfase van de kwartfinale tegenvallen. Dat gaat er volgens Timmer met Bergsma in de plaats van Bosker niet beter op worden: "Hij zei ook dat Amerika en Italië niet zo hard hebben gestart als wat ze kunnen. Dus nu gaan we ook minder snel beginnen en dan gaan we duwen en trekken met onze stayers."

De bondscoach gaf ook aan dat hij rekening houdt met een scenario waarin Nederland niet kan tippen aan Italië en dus halverwege de race al rekening gaat houden de troostfinale om het brons. Dat Ritsma dat open en bloot vertelt, kan Timmer wel waarderen: "Wel eerlijk gesproken. Dus daar is wel goed over nagedacht. Dan gaan ze de krachten sparen."

'Leuk is dat zeker niet'

Waar Ritsma de wind van voren kreeg nadat bekend werd dat Bosker naar Milaan mocht, verwacht de drievoudig olympisch kampioene minder gedoe door deze keuze: "Bergsma is natuurlijk ook een een topper. Onze bronzen medaillewinnaar, die zet jij in. Daar kun je niet raar over praten. Nu is het ook een tactisch spel. Dus als zij wel doorgaan naar de volgende ronde, dan heb je wel speling dat je toch weer Bosker in kan zetten."

Timmer vraagt zich wel af of de schaatsbondscoach het naar zijn zin heeft in Milaan: "Ik denk dat Rintje het zwaar heeft. Het is ook heel lastig om het goed te doen, want je wilt het ook graag goed doen. Hij is een groot sportman en als er één ook echt wel verstand heeft van eerlijke sport... Rintje heeft heel veel dingen afgedwongen in de schaatssport. Ik ken hem ook als een mooie sportman, dan zit je gewoon niet te wachten op al dat gedoe eromheen. Ik denk dat het ook wel lastig is. Hij heeft natuurlijk vaker met dat bijltje gehakt, maar leuk is het niet."

'Brons moet lukken'

De ex-topschaatsster voorspelt in ieder geval dat ondanks al het gedoe de mannen dinsdag wel een bronzen medaille gaan pakken: "Ze gaan verliezen van Italië en dan winnen ze daarna. Dat zal hoogstwaarschijnlijk China worden. Dat zat heel dicht bij elkaar, dus dat moet lukken."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.