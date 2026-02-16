De kogel is door de kerk: bondscoach Rintje Ritsma heeft besloten om Jorrit Bergsma op te stellen in de halve finale ploegenachtervolging op de Winterspelen in Milaan. En de plek voor de 40-jarige bronzen medaillewinnaar van de 10.000 meter gaat ook nog eens ten koste van Marcel Bosker. In de Sportnieuws.nl-podcast bespraken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As deze optie al en zij blijken niet verbaasd.

Hoog legde haar podcastpartner maandagmorgen al een stevige stelling voor: 'Jorrit Bergsma verdient een plek in de ploegenachtervolging.' Van As had daar begrip voor. “Daar is nu natuurlijk ook veel om te doen. Diep respect dat hij op zijn veertigste een bronzen medaille wint op de tien kilometer. Ja, hij is in vorm. Hij heeft ook gewoon genoten. Hij vond het prachtig dat zijn kinderen op de tribune zaten en dat ze dit mee mogen maken.”

Hoog was vooral onder de indruk van de manier waarop Bergsma zijn race reed. “We kunnen veel over hem zeggen, maar hij ging echt helemaal naar de getver. Hij haalde het uiterste eruit. Hij was helemaal gebroken en kapot. Zo mooi om te zien.”

Gevoelige keuze

De vraag was toen nog wie plaats moest maken als Bergsma zou worden opgesteld. “Ik denk misschien voor Marcel Bosker”, zei Van As destijds. Hoog reageerde scherp: “Dat zou Tim Prins leuk vinden. Die zit heel blij voor de tv dan als dat gebeurt.”

Die opmerking verwijst naar de situatie rond het OKT. Ondanks dat Prins zich daar plaatste voor de Spelen op de 1500 meter, kreeg Bosker een aanwijsplek op de 5.000 meter, onder meer vanwege zijn belangrijke rol in de ploegenachtervolging. De keuze viel bijzonder slecht bij Prins en zorgde in het hele land voor opschudding. Met het besluit van Ritsma om nu uitgerekend Bosker te vervangen door Bergsma, krijgt die discussie een nieuwe dimensie.

In aanloop naar de kwartfinale was er nog wat onduidelijkheid over de keuze tussen Stijn van de Bunt en Bergsma, schaatsers die allebei op de tien kilometer uitkwamen. In de halve finale zullen zij dus allebei aan de start staan en ontbreekt Bosker, die man die er zondag nog voor moest zorgen dat Nederland snel een hoog tempo te pakken had.

'Hij kan die motor aanzetten'

Van As zag het scenario al aankomen: “Het kan zomaar zijn dat ze iemand willen sparen, dus dat ze Bergsma gaan inzetten. Hij kan natuurlijk wel gewoon die motor aanzetten. Het wordt sowieso lastig.” Hoog herinnerde zich hoe spannend de kwalificatie was: “Ja, ze gingen met hakken over de sloot over.”

De rit tegen Frankrijk zorgde voor flink wat spanning. “Ik kwam helemaal van mijn stoel en stond te schreeuwen. Kom op! Kom op!”, vertelde Van As enthousiast. “Het is mega leuk om te volgen. Het is zo spannend. Maar goed, we zijn door”, aldus Hoog.

Halve finale

Met Bergsma in de ploeg moet Nederland in de halve finale tegen thuisland Italië. Amerika neemt het op tegen China. Van As waarschuwde al: “Ze moeten echt uit een heel ander vaatje gaan tappen dan in deze kwalificatie.” Of de keuze van Ritsma de juiste blijkt, zal dinsdag blijken op het ijs in Milaan.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Winterspelen. Waar er vorige week nog werd getreurd om het uitblijven van medailles, wordt er deze week vol bewondering gesproken over Nederlandse sporters als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo en natuurlijk Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: