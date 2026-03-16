Hoewel Isabel Grevelt dit schaatsseizoen de nodige teleurstellingen kende, kijkt de topschaatsster terug op een 'goed seizoen'. De topschaatsster heeft zichzelf naar eigen zeggen dit seizoen teruggevonden, maar is wel fysiek helemaal uitgeput.

Grevelt kende een seizoen met de nodige hoogte- en dieptepunten. De topschaatsster kwam tijdens de EK afstanden in Polen ten val tijdens de teamsprint. Samen met Anna Boersma en Naomi Verkerk probeerde ze het Nederlandse team naar goud te rijden, maar in de tweede ronde ging het mis.

Op dat zelfde onderdeel nam het drietal niet veel later revanche met een baanrecord in Inzell tijdens de World Cup. Met een tijd van 1:25.52 scherpte het drietal het record aan op het niet-olympische onderdeel. Op Instagram blikt Grevelt terug op het schaatsseizoen.

'Die hebben mijn vuurtje harder doen branden'

'2025/2026 Ik kijk terug op een goed seizoen', schrijft Grevelt bij een reeks foto's. 'Een seizoen waarin ik mezelf als schaatser weer teruggevonden heb, waar ik weer op internationale podia heb mogen staan, al mijn persoonlijke records heb verbeterd en mijn eerste EK medailles heb mogen ontvangen!'

'Ook was het een zwaar seizoen met teleurstellingen', vervolgt Grevelt. 'Maar die hebben mijn vuurtje weer harder doen branden! Ik ben nu vooral fysiek echt helemaal uitgeput van dit seizoen, maar kijk er alweer naar uit om over een paar weken weer te beginnen!'

Olympische Winterspelen 2030

Schaatsicoon Marianne Timmer volgt Grevelt al langere tijd en maakte haar als voormalig chef de mission bij de Jeugd Olympische Spelen al op jongere leeftijd mee. Timmer vertelde in januari in de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud Grevelt als een serieuze kandidaat te beschouwen voor de volgende Olympische Winterspelen. "Als ik naar haar kijk, dan kunnen we daar over vier jaar gewoon serieus rekening mee houden", aldus de voormalig topschaatsster.