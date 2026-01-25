Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt maakten met de teamsprint indruk in Inzell. De Nederlandse vrouwen reden een baanrecord en wonnen de World Cup op het onderdeel, dat nog altijd niet olympisch is. Daar balen de drie vrouwen nog altijd van.

Fledderus, Verkerk en Grevelt verschenen in de alternatieve teamsprint aan de start in Inzell. De drie reden nog maar zelden samen, maar deden het wel uitstekend. In 1:25.52 reden Fledderus, Verkerk en Grevelt naar een baanrecord en naar de eindzege in de Duitse stad. De teamsprint wordt vaak als een onderschoven kindje gezien, omdat het geen olympisch onderdeel is. Fledderus, Verkerk en Grevelt zijn in ieder geval blij met de prestatie.

"Dit ging heel goed. We hebben een baanrecord en we winnen. Daar zijn we heel blij mee", vertelt een enthousiaste Fledderus tegenover de NOS na de zege op de teamsprint. "Ik vind het heel leuk om te doen en het is heel jammer dat het niet olympisch is. Ik hoop dat dat in de toekomst nog wel gaat veranderen."

Olympisch onderdeel

Verkerk vindt het lastig in te schatten of de teamsprint ooit nog onderdeel zal worden van het olympische programma. "Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het lastiger wordt omdat heel veel landen niet meedoen. Het is een beetje de kip en het ei. Voor ons zou het heel leuk zijn als het olympisch wordt. Er is hier wel wat minder publiek, dus dat is altijd wel leuker aan Thialf."

Grevelt was zenuwachtig voor aanvang van de teamsprint. Tijdens de vorige editie viel de sprintster bij de start al, waardoor ze het Inzell juist goed wilde doen. "Ik was heel gespannen. Ik wilde me op mijn taken focussen en dat ging goed. Dus daar ben ik blij mee. Ik weet dat het goed was", vertelde een glimlachende Grevelt.

