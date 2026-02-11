Wat goed is, komt snel. Dat geldt zeker voor Jenning de Boo, die in 2024 enorme stappen zette en stuntte op de NK, EK én WK. De jonge topschaatser is pas 22 jaar en heeft de wereld aan zijn voeten. Dit is het verhaal van de man die zijn debuut maakt op de Olympische Spelen én fenomeen Jordan Stolz het vuur aan de schenen legt.

Als je De Boo ziet schaatsen, lijkt het alsof hij al jaren heerst op de langebaan. Maar tot en met 2022 was hij een shorttracker. Zo deed hij in 2020 mee aan de Olympische Jeugdwinterspelen en werd hij twee jaar later wereldkampioen bij de junioren op de 500 meter.

De Boo besloot daarna een sprong in het diepe te wagen en volle bak voor het langebaanschaatsen te gaan, nadat hij in 2022 de twee disciplines al combineerde. Gerard van Velde van Team Reggeborgh hoefde daar geen twee keer over na te denken en haalde het sprinttalent binnen.

Hij kwalificeerde zich in oktober van 2023 bij het WCKT direct voor de eerste World Cups. Vlak voor de jaarwisseling debuteerde hij op de NK afstanden en met veel succes: hij bleek de snelste op de 500 én de 1000 meter. Nog geen week later werd in Thialf ook de EK afstanden afgewerkt. Kjeld Nuis bleek op de 1000 sneller dan De Boo, maar op de 500 was het talent uit Groningen alsnog de meest rappe.

Hoogtepunt op het WK

Door al die goede resultaten mocht De Boo in zijn debuutseizoen ook naar de WK sprint, waar schaatsers tweemaal de 500 en tweemaal de 1000 meter rijden, waarna een klassement wordt opgemaakt. De Nederlander pakte daar het zilver achter de Chinees Ning Zhongyan. De grote truc van De Boo? Hij rijdt op ijzers die 2,5 centimeter langer zijn dan normaal. Dat maakt de schaats zwaarder, maar ook sneller.

Bijna was het helemaal anders gegaan, zo onthulde De Boo in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Voordat ik bij Reggeborgh kwam, was ik bijna gestopt. Dan was ik gaan studeren. Ik had eerst het liefst zes jaar geneeskunde gedaan. Daarna was ik dan een paar jaar in dienst gegaan. Dat leek me heel gaaf. Om vervolgens na de diensttijd me te gaan specialiseren binnen geneeskunde. Plastische chirurgie, dat had me heel vet geleken."

Achternaam

Zowel de voornaam als de achternaam van Jenning de Boo zijn vrij zeldzaam, maar hebben het voordeel dat ze voor Engelstalige stadionomroepers vrij eenvoudig uit te spreken zijn. De Boo gebruikt de achternaam van zijn moeder en niet die van zijn vader. Dit om te voorkomen dat de naam De Boo uit zou sterven.

Mentor Kjeld Nuis

Om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen, wordt hij begeleid door 'mentor' Kjeld Nuis. Zo gaf zijn ploeggenoot hem flink op z'n falie toen De Boo zijn schaatsen vergat na een training en vervolgens vergat-ie ook zijn fietsschoenen voor een fietstraining. Bij Sportnieuws.nl gaf hij aan dat zijn PlayStation waarschijnlijk niet meeging naar de World Cups. Nuis (35) maakt zijn jonge teamgenoot snel volwassen.

Vrijgezel

De schaatswereld kent met bijvoorbeeld Nuis en Joy Beune en Joep Wennemars en Suzanne Schulting een hoop liefdeskoppels. Maar De Boo ziet een relatie met een collega niet zitten. "De schaatswereld is klein, dus het gaat dan snel weer over schaatsen. Als ik thuis ben, wil ik het juist over iets anders hebben", zei hij in aanloop naar de Winterspelen tegen RTL Boulevard. Bovendien heeft hij niet veel tijd voor de liefde. "In de zomer heb ik wel wat gedatet, maar dat is verwaterd. Niet iedereen snapt hoe topsport werkt." Hij is voorlopig dus nog vrijgezel.

Rivaliteit met Jordan Stolz

In Milaan maakt hij zijn debuut op de Olympische Spelen. Hij komt in actie op de 500 en 1000 meter. Daar krijgt hij te maken met zijn grote concurrent: Amerikaanse sensatie Jordan Stolz. Bij de WK afstanden in Hamar wist hij Stolz wel te verslaan, maar toen was die nog herstellende van ziekte. De Boo werd toen wereldkampioen op de 500 meter en pakte zilver op de 1000 meter.