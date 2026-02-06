Jenning de Boo begint weldra aan zijn eerste Olympische Spelen. De 22-jarige heeft met teamgenoot Kjeld Nuis (36) die gepokt en gemazeld is op het prestigieuze toernooi. Dus gaf de oudste van het stel een gepast 'cadeau' aan De Boo.

De topschaatser uit Groningen vierde onlangs zijn 22e verjaardag. In die week schoof hij aan bij de NOS Schaatspodcast samen met Nuis. Daar kreeg het Nederlandse sprintwonder de vraag of hij een nieuwe boxershort heeft gekregen van zijn oudere teamgenoot. De Boo en Nuis, gekscherend de Geer & Goor van het schaatsen genoemd, gingen daar tijdens het OKT viraal mee.

"Dat was alleen een kerstcadeau", reageert De Boo. "Het blijft geen feest hè", haakt Nuis in. "Vorig jaar heb ik stringetjes gekregen van Kjeld", grapt de ander weer, tot gelach bij de rest aan tafel. "Ik heb hem een creditcard cadeau gegeven", gaat Nuis verder. "Die had hij nog niet. Ik gooi hem maar meteen onder de bus in minuut 1 van deze podcast. Ik heb er een VISA-logootje opgetekend en een creditcardnummer."

Belangrijk item voor op Winterspelen

Een creditcard kan De Boo wel gebruiken, merkt verslaggever Sebastian Timmerman op. Hij heeft al de nodige Olympische Spelens meegemaakt en weet hoe het eraan toe gaat. "Ik ben er zelf ook wel eens tegenaan gelopen. VISA is het enige merk wat in het olympisch dorp wordt geaccepteerd", legt hij uit aan De Boo.

De 22-jarige schetst vervolgens hoe het voorheen ging op schaatstripjes met Team Reggeborgh. "In het buitenland moet ik altijd rondjes geven op andermans creditcard. En dan later een tikkie sturen, want ik heb er nog steeds geen. Daar word ik heel vaak belachelijk om gemaakt."

Programma Olympische Spelen

De Boo en Nuis komen allebei op twee afstanden in actie. Eerstgenoemde rijdt de 500 en 1000 meter. Zijn twaalf jaar oudere teamgenoot doet de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand is Nuis regerend olympisch kampioen.