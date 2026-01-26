In zijn lange en succesvolle loopbaan heeft topschaatser Kjeld Nuis (36) diverse fases meegemaakt: van talentje naar gevestigde naam. Inmiddels is de Leidenaar een veteraan die moet proberen de jonkies eraf te rijden.

Toen Nuis in 2011 zijn eerste WK sprint reed, nam hij het op tegen oudere helden als Shani Davis, Jan Bos en Stefan Groothuis. Nu is de rijder van Team Reggeborgh een senior in de schaatswereld en een doelwit voor onder meer zijn jonge teamgenoten Jenning de Boo (22) en Tim Prins (22).

Opa

In een video voor TeamNL grapt De Boo over de prestaties van Nuis dit seizoen: "Opa doet het nog best goed hoor. Hij is groter, beter en sterker dan ooit. Hij is prime". In het Engels betekent prime zoiets als 'in de vorm van je leven'. De Boo: "Prime Kjeld is back, bitches!"

Al die tijd hoort Nuis de plaagstootjes gelaten aan. Maar uiteindelijk haakt hij vrolijk in en zegt hij: "Ze noemen me ook wel Kjeld Merlot [een wijnsoort, red.], ik word alleen maar beter in de loop van de tijd". Daarbij zet hij een Frans accentje op. De Boo zegt: "Als sommelier had ik jou gekozen als lekkere wijn."

Olympische Winterspelen

Nuis komt bij de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan in actie op de 1000 en 1500 meter. Op de schaatsmijl is hij tweevoudig olympisch kampioen. Het startbewijs voor de 1500 meter kreeg hij pas na ingrijpen van de schaatsbond KNSB, want bij het olympisch kwalificatietoernooi eindigde hij te laag.

De keuze van schaatsbond KNSB om Marcel Bosker en niet Tim Prins voor te dragen voor de Olympische Spelen in Milaan had volgens technisch directeur Remy de Wit niets te maken met een eventuele startplek voor Kjeld Nuis. Door het afvallen van Prins kan Nuis alsnog in actie komen op de 1500 meter, de afstand waarop hij tweevoudig olympisch kampioen is.

Foefje

"Dit was geen foefje om Kjeld alsnog op de 1500 meter erin te krijgen", verduidelijkte De Wit in een persmoment. "Dit is het gevolg van keuzes die aan de voorkant zijn gemaakt om Marcel aan te wijzen voor de ploegenachtervolging."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.