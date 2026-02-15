Jenning de Boo heeft op zijn eerste Olympische Spelen flink naam weten te maken. De 22-jarige topschaatser pakte twee zilveren medailles. Zijn naam is inmiddels ruimschoots gevestigd in de schaatswereld, maar hij had ook zomaar onder een andere achternaam bekend kunnen zijn geworden.

"Het is wel een originele achternaam", vindt De Boo zelf ook wel. "Ik heb hem nog nooit eerder gehoord." De geboren Groninger pakte op de Spelen van Milaan zilver op zowel met de 1000 als de 500 meter. In beide gevallen was alleen het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz hem te snel af.

De Boo veroverde in aanloop naar de Spelen al onder meer de Europese sprinttitel, de wereldtitel op de 500 meter en was er al zilver op de WK sprint. Ook de eerste Nederlandse titels en wereldbekermedailles zijn binnen. Plaatsing voor de Spelen was dan ook geen probleem.

Moeder

Terug naar zijn naam, Jenning de Boo, want daar is iets opvallends mee aan de hand. "Ik heb de achternaam van mijn moeder gekregen en niet die van mijn vader, wat traditioneel is", vertelde De Boo in de NOS Schaatspodcast.

"Anders zou de naam De Boo helaas uitsterven en toen dachten mijn ouders: weet je wat, wij hoeven dat traditionele niet per se", ging hij verder. "Wij geven jou gewoon de naam De Boo."

Opa

Vlak voor de EK begin 2025 overleed de opa van De Boo. Jenning was hecht met zijn grootvader; zo konden ze samen praten over interesses als geschiedenis en wapenkunde. Het is dat de Groninger nu schaatser is, anders was hij vermoedelijk net als opa Hans medicijnen gaan studeren.

" Het was een mooie en vredige dood", tekende Dagblad van het Noorden op, een paar dagen voor De Boo's eerste olympische race. "Ik heb nog anderhalf uur bij hem gezeten. Ik had er vrede mee. Hij zei dat hij er ook vrede mee had. Mijn opa zei tegen mijn ouders dat ik niets moest laten voor het schaatsen. Dat had hij liever dan dat ik nog een keer naar het ziekenhuis kwam."

Djenning de Boe

Maar wat was dan de naam van De Boo als hij wel de familienaam van zijn vader had gekregen? "De achternaam van mijn vader is Van der Veen. Eigenlijk had ik dus Jenning van der Veen geheten, maar ik vind De Boo een stuk mooier", legde hij uit.

De topsprinter ziet nog een voordeel: "Jenning en De Boo worden makkelijke uitgesproken door de Engelse commentators. Het wordt altijd Djenning de Boe, maar dat vind ik alleen maar leuk."

Kjeld Nuis

De Boo heeft in de dagen voor zijn olympische debuut in Milaan veel aan zijn 36-jarige ploeggenoot Kjeld Nuis. De drievoudig olympisch kampioen helpt de 22-jarige Groninger om het luchtig te houden. "Geer en Goor worden we genoemd", zegt De Boo. "Hij is Goor en ik ben Geer, denk ik."

"Ik merk dat als zo'n race eraan komt, toch een groot moment in je leven, ik me een beetje terugtrek", legt hij uit. "Dan zorgt hij dat het ontspannen blijft. Kjeld is momenteel heel waardevol voor mij, ik heb veel aan hem." De Boo zegt dat hij die opkomende spanning ook gebruikt. "Dat terugtrekken doe ik altijd wel, ik ga daar ook goed op. Maar ik moet er niet in doorslaan, want daar ga ik niet harder van schaatsen."

Richting de Spelen is dat gezien de resultaten in ieder geval prima gelucht en De Boo is nog niet klaar in Milaan. Hij blijft speciaal voor één persoon tot het einde in het olympisch dorp.