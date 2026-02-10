De 1000 meter voor mannen belooft spektakel te worden op de Olympische Winterspelen. Met Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo heeft Nederland drie kanshebbers op een medaille in huis, maar die laatste is door de loting volgens ex-topschaatsster Marianne Timmer met een hele lastige situatie opgezadeld.

De Boo werd namelijk gekoppeld aan niemand minder dan Jordan Stolz, die alle vijf de World Cups won dit seizoen. De twee komen woensdag in de veertiende rit op het ijs en de Amerikaan heeft ook nog eens het voordeel dat hij de laatste binnenbocht heeft.

Timmer kijkt nu al ontzettend uit naar de rit, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud: "Ik ben heel erg benieuwd hoe koel Jenning is. Dit is ook een mega druk dat jij tegen Stolz moet gaan rijden."

Hoewel er nog één rit na De Boo en Stolz komt zal de uitslag van hun onderlinge duel veel gaan zeggen over het eindresultaat volgens Timmer. "Het is wel erop of eronder. Je weet wel meteen als je hem verslaat, dan zit je aan de goede kant."

'Lastige situatie' voor De Boo

De drievoudig olympische kampioene, waarvan twee keer op de 1000 meter, is duidelijk over het gevaar voor De Boo: "Wat voor hem heel belangrijk is, is dat hij zijn eigen rit blijft rijden. Dat hij zijn focus houdt en zich niet gek laat maken. Dus het is super belangrijk om je eigen rit te blijven rijden met je eigen techniek en dan kijken om van daaruit hem te verslaan natuurlijk."

"De lastigheid zit hem erin dat je je eigen koers moet varen", vervolgt Timmer. "Dat je niet meegaat mocht hij een gaatje maken. Dat je achter jezelf aan gaat schaatsen, omdat je dan zo gretig wordt en vergeet technisch te blijven rijden. Want zilver of brons is ook nog steeds een hele mooie medaille."

Stolz in vorm

Waar Timmer benieuwd is naar hoe De Boo zich gaat houden, lijkt ze zich geen zorgen te maken over Stolz: "Die ziet eruit alsof het morgen gewoon maar een trainingswedstrijd is." De Amerikaan maakte juist bij zo'n soort wedstrijd eerder deze week indruk: "Dat was ook echt niet normaal. Die man is wel in vorm."

