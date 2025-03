Dit is Joep Wennemars: wereldkampioen net als vader Erben en relatie met Suzanne Schulting

Joep Wennemars is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De 22-jarige topsprinter van Team Essent is nu al wereldkampioen en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Erben. Sinds begin 2025 heeft hij een relatie met olympisch kampioene Suzanne Schulting.

Wennermars werd op 3 oktober 2002 geboren in Dalfsen. Als kind was hij al veel met sport bezig. Hij hield van schaatsen en voetbal. "Hoewel ik niet zo sterk was als mijn leeftijdgenoten, was ik snel en behendig", vertelde de schaatser ooit bij Red Bull. "Daardoor kon ik uitblinken in de meeste sporten."

Verbaasde Joep Wennemars zoekt naar verklaring na bizarre ontknoping: 'Hoe kan dit?' "Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik had dit echt niet durven dromen", reageerde een verbaasde en dolgelukkige Joep Wennemars na het behalen van de wereldtitel op de 1000 meter. "Hoe kan dit?"

Dat deed hij dus vooral op de schaatsbaan. En dat kan ook bijna niet anders met schaatskampioen Erben Wennemars als vader. Erben was van 1997 tot 2010 actief als schaatser en veroverde meermaals goud op wereldkampioenschappen. Op de Winterspelen van 2006 in Turijn pakte hij twee keer olympisch brons. Op 27-jarige leeftijd kreeg hij zoon Joep, samen met zijn vrouw, de Belgische tv-presentatrice Renate Wennemars-Van der Zalm.

Vroege keuze

Schaatsen is Joep dus met de paplepel ingegoten. "Ik genoot vooral van de schaatstrainingen met de club op de ijsbaan in Deventer", aldus Joep. Die vele trainingen resulteerden in 2022 in een profcontract bij schaatsteam Jumbo (sinds 1 oktober Team Essent). Joep sport ook graag samen met vader Erben en zijn jongere broer Niels (18).

Erben Wennemars ziet dat landgenoot beter is dan zijn zoon Joep: 'Hij moet er meer voor doen' Joep Wennemars is door een aantal sterke resultaten een van de bekendste schaatsers van Nederland geworden. Zijn vader Erben blijft rondom zijn doorbraak ook altijd kritisch op zijn zoon. Stiekem vindt hij het zelfs een beetje jammer dat de twee dezelfde achternaam hebben.

Studie

Hoewel het dus voor de wind ging in zijn schaatscarrière, had Wennemars ook daarbuiten zijn handen vol. Zo studeert hij International Business Administration aan de Universiteit Twente. In zijn vrije tijd gaat hij ook graag met vrienden naar voetbalwedstrijden van PEC Zwolle.

Grote klap

Zijn drukke leven liep op rolletjes, tot hij in 2024 plotseling slechts nieuws kreeg vanuit het ziekenhuis. Een grote klap voor de nietsvermoedende schaatser. "In eerste instantie leek het niet ernstigs", schreef hij op Instagram bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed.

Schaatser Joep Wennemars deelt slecht nieuws vanuit ziekenhuis: 'Leek eerst niets ernstigs' Schaatser Joep Wennemars (21) heeft een operatie ondergaan. Op zijn socials laat hij zien dat hij in een ziekenhuisbed ligt. Hoe lang het herstel duurt, maakt hij niet duidelijk. Maar het nieuwe seizoen begint al in november, dus dat ziet er moeilijk uit voor de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars.

Hij had iets opgelopen aan zijn knie. "Helaas bleek er toch zodanig letsel in de meniscus te zijn dat opereren het herstel zou bespoedigen. Niet leuk om te horen. Maar wat nodig is moet gebeuren." Hij onderging een geslaagde operatie en kwam uiteindelijk dus sterker terug.

Wennemars kreeg in 2024 ook te maken met verdrietig nieuws. In gesprek met het AD ging hij dieper in op het overlijden van zijn oma: "Ze woonde in dezelfde straat als wij. Drie keer per week was ik wel bij haar. Gewoon omdat ik daar heel graag was."

Na een wisselvallig seizoen kwam het klapstuk in maart in Hamar. Tijdens de WK afstanden in 2025 verbaasde Wennemars vriend en vijand door in Hamar verrassend door wereldtitel te veroveren. Daarmee treed hij in de voetsporen van zijn vader Erben, die in 2003 en 2004 op diezelfde afstand de beste van de wereld was.

Suzanne Schulting onthult nieuwe vlam: topschaatsster heeft relatie met ploeggenoot Topschaatsster Suzanne Schulting heeft een relatie met Joep Wennemars. Dat bevestigt haar management dinsdagavond aan Sportnieuws.nl. De sprinters zijn ploeggenoten bij Team Essent.

Relatie met Suzanne Schulting

Het jaar 2025 kende voor Wennemars mooi nieuws op liefdesgebied. Zo werd in januari bekend dat hij een relatie heeft met Suzanne Schulting, die ook onderdeel is van Team Essent. Schulting is drievoudig olympisch shorttrackkampioene en veroverde bij de WK afstanden in Hamar ook goud bij het langebaanschaatsen. Zij kroonde zich samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman tot wereldkampioen op de teamsprint.

Dit is Suzanne Schulting: koningin van shorttrack is succes op de langebaan én heeft relatie met Joep Wennemars Suzanne Schulting is al jaren de koningin van het shorttrack. Afgelopen seizoen ontbrak zij door veel pech meer dan eens op het grote podium, maar laat zich dit jaar zien in een andere discipline. Een profiel over een van de boegbeelden uit de schaatswereld, met een tweede leven in het shorttrack én een nieuwe uitdaging bij Team Essent: het langebaanschaatsen. De afgelopen maanden veranderde er bovendien het nodige in haar privéleven.