Jorrit Bergsma is letterlijk en figuurlijk een man van de lange adem. De 40-jarige schaatser gaat al jaren mee, won kasten vol aan prijzen en is nu bezig aan een tweede leven op de ijsbaan. Daarnaast is hij gelukkig in de liefde met een voormalig topschaatsster uit de Verenigde Staten. Op zijn laatste Spelen stunt hij met een bronzen medaille.

Bergsma heeft in zijn profiel op Instagram eigenlijk alles neergezet waar hij voor staat. Hij is een liefhebber van natuurijs, getrouwd met Heather Bergsma, een trotse vader, trotse Fries én bovenal olympisch kampioen.

Natuurijs is een term die Bergsma op het lijf geschreven staat. Hij gaf zijn carrière een kickstart door in 2010 de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te winnen. Als 24-jarige schaatser ging hij als een raket over het natuurijs van het Oostenrijkse meer, om een tijd van onder de 5,5 uur neer te zetten. Hij reed 5:27.07, daar kwam sindsdien geen enkele officiële winnaar meer aan.

Van natuurijs naar de ijsbaan

Bergsma wist dat hij de stap naar het binnenijs moest maken om grotere prijzen te kunnen pakken. Hij richtte zich op de 5000 en 10.000 meter en kwam zo in het vaarwater van Sven Kramer terecht. Zijn leeftijdsgenoot was al jaren heer en meester op die afstanden. Kramer stond sinds 2007 op de bovenste tree als het gaat om de lange afstanden, ook op internationaal niveau.

Het stond in de sterren geschreven dat Kramer goud zou pakken op de 10.000 meter op de Olympische Spelen van 2010. Door die welbekende mislukte wissel ging er een streep doorheen, waardoor hij vier jaar moest wachten op zijn herkansing. Maar toen was daar plots Bergsma, die met een olympisch record vijf seconden onder de tijd van Kramer dook. De grootste prestatie uit Bergsma's carrière.

Huwelijk en kinderen

Een jaar na de gouden Olympische Spelen (en zilver op de 5000 meter) stapte Bergsma in het huwelijksbootje met Heather Richardson, sprintster van beroep. Zij trainde onder de Nederlandse coach Jillert Anema - die later nog een belangrijke rol zou spelen in de carrière van Bergsma - en won in haar leven driemaal goud op de WK afstanden. Zij nam na de bruiloft de achternaam van haar man aan.

Samen kregen zij twee kinderen: Brent en Barbara Jean. Bergsma deelde er trots een foto van op Instagram, mét hond Yuki. 'Alles wat ik nodig heb', is de veelzeggende tekst die hij erbij plaatste.

Nieuwe concurrentie

Terug naar de loopbaan van Bergsma. In de jaren die volgden bleef hij concurreren met Kramer, terwijl ook Ted-Jan Bloemen zich in de strijd om de lange afstanden mengde. De Nederlander ging onder de Canadese vlag schaatsen, kreeg de bijnaam TJ Flowers en verraste vervolgens vriend en vijand. Bergsma én Kramer gingen voor goud op de 10.000 meter tijdens de Spelen van 2018, maar Bloemen ging er met die eerste plek vandoor.

Kramer zakte af qua niveau en hing zijn schaatsen in 2022 aan de wilgen, maar Bergsma is niet te stoppen. Jaar in, jaar uit was hij succesvol op de NK afstanden en sleepte hij plak na plak binnen. Op internationaal niveau ging het een stuk moeizamer: in 2020 pakte hij zijn laatste goud op een WK en dat was op de mass start. In de jaren daarna kwam de Zweed Nils van der Poel als een komeet langsgevlogen om alles te winnen wat er te winnen viel, maar de sportfreak vertrok net zo snel uit het schaatsen als dat hij kwam.

Tweede schaatsleven

Toch hoopt Bergsma na de magere jaren nog altijd op meer. En om dat voor elkaar te krijgen besloot hij om terug te keren bij Team Albert Heijn-Zaanlander van trainer Anema. En daar heeft de stayer een zeer goede reden voor.

Hij zei in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside: "Ze hebben hier een andere kijk op het schaatsen. Na dertien jaar met Jillert gewerkt te hebben, is het interessant om te zien hoe anderen tegen trainingsmethoden aankijken. Bij Jumbo train je veel meer gezamenlijk, meerdere keren per dag. Bij Zaanlander had je juist wat meer vrijheid in hoe je je trainingen indeelde."

Olympische Spelen

Bergsma hoopt nog een keer te kunnen stunten op de Olympische Spelen. Dat deed hij al met een bronzen plak op de 10.000 meter. Hij komt ook nog in actie op de massastart. Wellicht start hij ook op de ploegenachtervolging, maar daar is bondscoach Rintje Ritsma nog niet over uit.