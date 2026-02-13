Het belooft vrijdag een waar spektakel te worden in de langste afstand van het olympische schaatstoernooi. Stijn van de Bunt neemt het bijvoorbeeld op tegen een teamgenoot, terwijl Jorrit Bergsma een 'halve Nederlander' treft. Marianne Timmer spreekt haar verwachtingen uit in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Ze zijn aan elkaar gewaagd", trapt Timmer af over Van de Bunt tegen Bart Swings. "Ik denk dat het voor Stijn een hele mooie loting is. Hij kan zijn eigen rit rijden. Ik zou het mooi vinden als hij weer die drive gaat krijgen, niet te veel gaat nadenken en gaat rijden alsof zijn leven ervan afhangt", vertelt ze. "Zo onbevangen als op het OKT. Dat is ook een mindsetverandering."

Een dag voor de 10 kilometer was nog niet duidelijk of Van de Bunt de team pursuit rijdt. "Dat interview helpt niet. Er zijn sporters die er onzeker over kunnen worden. Ben ik dan weer niet goed genoeg? Waarom word ik afgewezen? Dan heb ik zoiets van: dan dwing het maar af, laat het maar zien dat ze niet om jou heen kunnen. Dat is ook een mindset. Niet in de hoek zitten en afwachten, maar afdwingen."

Van de Bunt tegen Swings is wel een wedstrijd waar de Nederlander zou moeten winnen, denkt Timmer. "Op papier is hij een stuk beter, dat is wel lekker. Dan kan hij zijn eigen rit rijden, wat hij ook deed op het OKT. Dat is voor hem een hele fijne rit, een goeie loting."

Duel der veteranen

Van de Bunt komt al in rit 2 in actie. Direct na de dweil is het Bergsma tegen Ted-Jan Bloemen. "Absoluut een mooie rit, die zijn erg aan elkaar gewaagd", denkt Timmer. "Ik ben heel benieuwd wat Jorrit gaat doen, wat hij nog in huis heeft."

Bergsma (40) en Bloemen (38) hebben al geroken aan olympisch succes. De Nederlander werd in 2014 olympisch kampioen op de 10 kilometer, de halve Nederlander vier jaar later in Pyeonchang. Timmer vlakt ze dan ook niet uit. "Ze kunnen allebei nog een keer gek doen. Ze kunnen allebei pieken op het moment, of een keer boven zichzelf uitstijgen. Het wordt wel heel lastig. Maar goed, ze hebben het vaker gedaan."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.