Jorrit Bergsma mag vrijdag zijn Olympische Winterspelen gaan starten met de 10.000 meter in Milaan. De topschaatser krijgt niet alleen steun van zijn vrouw Heather Bergsma (ex-schaatser) en hun kinderen, maar ook van de vriendengroep 'de matties'. Zij kwamen al met tal van ludieke supportacties.

Bergsma schaatst in Milaan zijn vierde Olympische Winterspelen. Hij doet dit jaar mee aan de 10.000 meter en de mass start. In 2014 werd hij al eens olympisch kampioen op de 10.000 meter, maar hij zal de race van zijn leven moeten schaatsen om dat nu weer te halen. Met Davide Ghiotto, Metodej Jilek en Sander Eitrem is de concurrentie moordend, maar voor Bergsma is niets onmogelijk. Aan de steun voor de Fries zal het in ieder geval niet liggen.

Zijn vrouw Heather Bergsma (vroeg Heather Richardson) komt kijken neemt de kinderen van het in Friesland wonende stel mee. Maar ook een grote groep vrienden van de topschaatser is aanwezig in Milaan. De groep heet 'de matties' en staat binnen de schaatswereld inmiddels bekend vanwege de ludieke supportacties voor hun vriend. 'De matties' bestaat uit mensen uit allerlei soorten mensen zoals een boer, een chirurg en ook de buurvrouw van Bergsma. Verenigd zijn ze echter in hun support voor de routinier op de schaatsbaan.

Supportacties

'De matties' hebben al op meerdere manieren hun steun voor Bergsma geuit. Zo hebben ze allemaal hetzelfde opvallende kapsel als de schaatser aan laten meten. Daarnaast hebben 'de matties' ook een speciaal liedje voor Bergsma gemaakt, dat inmiddels al regelmatig geluisterd is op Spotify.

Bergsma wordt niet meer betrokken in de acties, om hem te kunnen laten focussen op zijn race. De schaatser kan het echter toch niet laten om regelmatig zijn dank uit te spreken. "We willen Jorrit met deze onzin absoluut niet voor de voeten lopen, benaderen hem zelf al dagen niet meer. Maar we merken wel dat hij nog overal op reageert", vertelt een van 'de matties' tegenover het Algemeen Dagblad.