Jorrit Bergsma heeft in Milaan op oppermachtige wijze olympisch goud veroverd op de mass start. Na een knotsgekke race, waarin hij al vroeg de leiding pakte, zette de 40-jarige Nederlander alle concurrenten te kijk. Het zilver was voor de Deense Viktor Hold Thorup en het brons ging naar de Italiaan Andrea Giovannini.

De olympische finale op de mass start leverde een opvallend koersverloop op. Bergsma ontsnapte al vroeg uit het peloton. Dat deed hij samen met de Deen Thorup. Ze sloegen al snel een groot gat, waarna de rest van het veld geen moment meer in de buurt kwam. Met nog twee ronden te gaan, plaatste Bergsma een tweede versnelling, liet hij zijn Deense medevluchter achter en reed solo naar de winst. Ruim voor de finish was de voorsprong zo groot dat Bergsma al juichend en ogenschijnlijk op zijn gemak over de streep kwam.

Bergsma moest eerder in de halve finale nog even in spanning afwachten of hij voldoende punten had verzameld om bij de eerste acht te rijden. Via een tussensprint pakte de topschaatser van Team Albert Heijn Zaanlander net voldoende punten wat leidde tot een zevende plek in zijn halve finale. Na zijn bronzen medaille op de 10.000 meter veroverde Bergsma uiteindelijk ook het goud op zijn laatste Spelen.

Hulp van Stijn van de Bunt

Stijn van de Bunt was in de olympische finale belangrijk voor Bergsma. De jonge stayer (21) remde het peloton flink af toen Bergsma al vroeg op avontuur ging. Daardoor werd het gat zo groot dat geen enkele rijder nog in de buurt kon komen van Bergsma. Zelf liep Van de Bunt het podium mis, net als het Amerikaanse schaatsfenomeen Jordan Stolz. Wel pakte Stolz eerder deze Spelen het goud op de 500 en 1000 meter.

Van de Bunt nam op de Olympische Spelen de plek op de mass start over van Bart Hoolwerf, die dit seizoen op de World Cups samen met Bergsma meerdere mass starts reed. In de olympische finale had Van de Bunt zo ook een aandeel in het goud van Bergsma. Het betekende in Milaan het negende goud voor TeamNL. Daarmee zijn het direct de succesvolste Winterspelen ooit voor Nederland. Het oude record stond op acht keer goud (Sotji 2014).