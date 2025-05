Dit is Martina Sablikova: schaatslegende maakte Ireen Wüst het leven zuur en hield relatie 12 jaar geheim

Ze is inmiddels 37 jaar oud, maar Martina Sablikova is nog altijd successen als schaatsster. De Tsjechische won ontelbare prijzen en grossiert in olympische medailles, maar liep als boegbeeld van het schaatsen ook jarenlang met een groot geheim rond.

De veelwinnaar op het ijs begon als jonkie met basketballen, maar koos als tiener voor een carrière als schaatsster. Daar bleek ze geweldig uit de verf te komen. Slechts een paar jaar later maakte ze haar debuut tijdens een wereldbekerwedstrijd en toen werd duidelijk dat een groot schaatsster in aantocht was.

Tranen bij Ireen Wüst

De Tsjechische brak tegelijkertijd door met de Nederlandse Ireen Wüst en samen vochten ze felle duels uit. In 2007 zorgde dat zelfs voor een huilende Wüst, die de EK allround-titel door Sablikova door haar neus geboord zag worden. De Tsjechische maakte op de laatste afstand een enorme achterstand goed en de jonge Wüst keek verdrietig en machteloos toe.

Ireen Wüst en Martina Sablikova vochten jaar in jaar uit duels met elkaar uit © Pro Shots

Gigantische prijzenkast

Het is slechts een van de vele prijzen die Sablikova bij elkaar sprokkelde. Drie keer won ze olympisch goud, tweemaal zilver en tweemaal brons. Op de WK Allround was ze vijfmaal de beste. In totaal liggen er ook nog 16 gouden plakken van de WK afstanden en stond ze daarnaast nog 11 keer op het podium.

Inmiddels is ze al 37 en zijn de concurrenten van toen allemaal al gestopt, maar Sablikova blijkt ook in haar nadagen nog een geduchte schaatsster. De afgelopen drie jaar stond ze nog vijf keer op het podium tijdens de WK afstanden.

Emoties vanwege naderend afscheid

Maar aan alles komt een eind, zelfs aan haar succesvolle loopbaan. Ze probeert volgend jaar nog plaatsing voor de Olympische Spelen af te dwingen en daar te stunten met een medaille. Het naderende einde zorgt voor veel emoties, zo pinkt ze nu al soms een traantje weg rondom wedstrijden. "Het is te veel om te verwerken. Als ik er nu aan denk, moet ik bijna huilen", vertelde ze aan Schaatsen.nl. "Ik heb niet gestudeerd, maar alles gedaan voor deze sport."

Misschien dat ze daarom na 12 jaar een geheim besloot op te biechten. Over het liefdesleven van Sablikova was eigenlijk niets bekend, tot nu. Lange tijd wisten alleen insiders het, maar Sablikova blijkt al die tijd al een relatie te hebben met een schaatsende landgenote.

Relatie met collega

Het gaat de acht jaar jongere Nikola Zdrahalova (29). Zij deed twee keer mee aan de Olympische Winterspelen. Op Instagram deelde het stel een foto met de nodige uitleg, al biechtte Sablikova het niet helemaal uit eigen wil op. "De laatste tijd voelt het alsof mensen namens mij dingen zeggen en dat wordt me een beetje te veel. Dus hier is het, rechtstreeks vanuit mij: Niky Zdrahalova en ik zijn een stel. Zij is mijn rots in de branding. We zijn gelukkig en delen een schitterend leven samen, al meer dan 12 jaar."

Het is nog dus een jaartje genieten van de voormalig rivale van Wüst. Dan zit haar prachtige loopbaan er definitief op. En wat ze dan gaat doen? "Ik heb nog geen idee hoe dat eruit gaat zien, misschien ga ik iets doen in het wielrennen. Het geeft me een leeg gevoel er nu bij stil te staan", vertelde ze eerder dit jaar aan Schaatsen.nl.