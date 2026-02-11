Het sportleven lijkt Martina Sablikova weer een beetje toe te lachen. De 38-jarige schaatslegende uit Tsjechië is bezig aan haar laatste Spelen, maar begon deze op dramatische wijze. Ze moest afzeggen voor de 3000 meter vanwege zware griep. Nu gloort er toch weer hoop voor Sablikova, die de afgelopen dagen op alle mogelijke manieren werd opgelapt.

Op woensdagmiddag werd al duidelijk dat ze 'gewoon' ingeschreven staat voor de 5000 meter en verscheen ze in het rittenschema. De Tsjechische neemt het donderdagmiddag in de allerlaatste rit op tegen Francesca Lollobrigida, die afgelopen weekend voor een sensatie zorgde door de 3000 meter te winnen. Daar ontbrak Sablikova dus omdat ze flink ziek was. Ze noemde het dan ook het moeilijkste moment uit haar sportcarrière, maar een andere optie was er simpelweg niet. Naar eigen zeggen kon ze nauwelijks ademhalen.

Allerlaatste jaar voor Sablikova

De vrees bestond dat Sablikova ook de 5000 meter zou moeten missen. Dat zou al helemaal een deceptie zijn aangezien Sablikova bezig is aan haar allerlaatste schaatsjaar. De ervaren Tsjechische is een ware legende in haar sport. In 2010 won ze op de Spelen goud op zowel de 3000 en 5000 meter, in 2014 prolongeerde ze de titel op de 5 kilometer. Daarnaast won ze ook nog tweemaal olympisch zilver, twee keer olympisch brons, zestien keer goud op de WK afstanden en vijf keer de titel op het WK allround.

Groen licht voor 5000 meter

Haar zesde Olympische Winterspelen begonnen dus dramatisch met de ziekte, maar de medische staf rondom de routinier is hoopvol gestemd. Dat blijkt in gesprek met Denik, een medium uit Tsjechië, want Sablikova krijgt 'groen licht' om te starten. Dat heeft ook te maken met het feit dat ze op de Olympische Spelen staat, bij een andere wedstrijd hadden de artsen er waarschijnlijk een stokje voor gestoken. "De waarheid is dat als het geen belangrijke wedstrijd zoals de Olympische Spelen zou zijn, we voorzichtiger zouden zijn geweest en hadden afgevraagd of het wel verstandig was om te starten", stelde arts Jiri Dostal.

Of Sablikova op haar beste afstand voor de medailles kan gaan? Die kans lijkt klein. Ze moet het de afgelopen jaren afleggen tegen topschaatssters als Ragne Wiklund en de Nederlandse vrouwen. Dan helpt zo'n griep natuurlijk niet mee. "Ze zei zelf dat ze nog nooit zoveel pillen in haar leven had geslikt, maar daar valt niets aan te doen", stelt de arts.

Sablikova komt morgen als het goed is dus voor het eerst in actie, maar haar geliefde reed al een schaatsafstand. Sablikova is al jarenlang gelukkig met Nikola Zdrahalova, maar maakte pas vorig jaar de relatie wereldkundig. Zdrahalova werd tiende op de door Jutta Leerdam gewonnen 1000 meter en kreeg prachtige woorden van de toen nog zieke Sablikova. "Ik ben trots op je. En dankbaar voor die glimlach na de race, zo hoort het."