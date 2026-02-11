Topschaatser Kjeld Nuis komt voor de derde keer in actie op de Olympische Spelen. In Milaan staat hij aan de start van de 1000 en 1500 meter. Zijn familie zal de verrichtingen van Nuis ongetwijfeld nauwgezet volgen. Skip is een van hen. Het jongere broertje van Kjeld bouwt ondertussen aan een andere succesvolle loopbaan.

Skip is namelijk geen schaatser, maar een kunstenaar. Het broertje van heeft het bedrijf WOAD Design en maakt schilderijen en tekeningen. Skips carrière begon in Den Haag door een studie Specialist Mode en Tailoring. Daarna volgde hij een opleiding tot modeontwerper in Amsterdam. In 2021 maakte Skip zijn grote droom waar: een eigen bedrijf.

Op Instagram deelt Skip geregeld zijn meest recente werk. Het kan op goedkeuring rekenen van broer Kjeld en schoonzus Joy Beune, die allebei fan lijken van Skips werk.

Lastig gesprek

De band tussen de broers is uitstekend, maar Kjeld blikte jaren geleden emotioneel terug op een moeilijk moment voor Skip. Hij vertelde, toen veertien jaar oud, aan de schaatser dat hij op jongens viel. "Dat vond hij zo lastig", stelde Kjeld in gesprek met Helden. "Wat zou ik, zijn grote broer, daar wel niet van vinden?" Naar eigen zeggen maakte de jonge Kjeld in het verleden wat opmerkingen waardoor Skip het mogelijk moeilijk vond om het aan hem te vertellen. "Ik had hem meer kunnen steunen", zo bevestigde hij ook al eens tijdens het programma Linda's Zomerweek.

Skip betrokken bij carrière Kjeld Nuis

De familie van Nuis, waaronder dus Skip, is altijd erg betrokken geweest met de topsportloopbaan van Kjeld. Skip wist in 2018, toen Kjeld zijn eerste olympische titel won, nog goed hoe bedreven zijn grote broer op jonge leeftijd was. "Ik denk dat hij een jaar of vier was, of drie misschien zelfs, en toen zei hij al het is voor mij echt een droom om op de Spelen een gouden plak te winnen." Dat lukte Nuis in zijn carrière al driemaal.

In Milaan hoopt Nuis op nieuw succes. Nuis start, ongetwijfeld gesteund door Beune en de rest van zijn familie, op de 1000 meter en de 1500 meter. De routinier is al jarenlang succesvol op die afstanden. Maar op het OKT wist hij zch niet direct te plaatsen voor de middellange afstand. Uiteindelijk profiteerde hij van een aanwijsplek van Marcel Bosker op de ploegenachtervolging, waardoor de startplaats van Tim Prins op de 1500 meter buiten de veilige zone op de matrix viel.