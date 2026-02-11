Kjeld Nuis deinst er nooit voor terug om zichzelf als favoriet te bestempelen en dus waren zijn woorden voor de 1000 meter op de Winterspelen enigszins opvallend. De drievoudig olympisch kampioen zet zichzelf neer als underdog en dat vindt schaatsicoon Marianne Timmer een verstandig besluit.

Nuis begint woensdag aan zijn Winterspelen en hoewel hij nog nooit een olympische wedstrijd verloor, vertelde hij een dag voor de 1000 meter verwacht dat het deze keer wel gaat gebeuren. Timmer krijgt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dan ook de stelling voorgelegd dat Nuis op 'een slimme manier' kiest voor de rol als underdog.

'Dat is wel een mooie rol'

"Dat doet hij wel ja", reageert de drievoudig olympisch kampioene bevestigend. "Hij heeft eigenlijk geen druk, hij kan alleen maar winnen. Hij is geen favoriet, dus dat is eigenlijk wel een hele mooie rol."

Nuis reed in het verleden drie keer een race op de Winterspelen en won ze allemaal. Hij was in 2018 de beste op de 1000 en de 1500 meter en prolongeerde vier jaar later zijn titel op die laatste afstand. Op de vorige Spelen kreeg hij niet de kans om de titel op de 1000 meter te verdedigen nadat hij zich niet plaatste op het OKT, maar in Milaan is hij er wel weer bij.

De inmiddels 36-jarige Nuis komt woensdag al relatief vroeg in actie. Hij neemt het in de tiende rit op tegen Taiyo Nonomura. Timmer verwacht niet dat de Japanner het hem lastig kan maken, maar ziet wel een mogelijk voordeel voor Nuis. "Kjeld is veel beter dan hem. Opzich is het lekker, Kjeld start in de buitenbaan dus dan kan hij wel op de kruising gaan jagen."

'Verdacht rustige' Nuis

Hoewel Nuis zichzelf dus niet als topfavoriet ziet, denkt Timmer dat hij nog weleens gevaarlijk uit de hoek kan gaan komen: "Hij is zeker niet kansloos, hè? Kjeld heeft nog steeds een hele goede 1000 meter in de benen en dan gaan we eens kijken hoe ver die gaat komen."

Volgens de ex-topschaatsster zit Nuis in een 'lekkere positie' doordat de druk vooral op zijn jongere rivalen ligt. Ze ziet deze keer dan ook een andere Nuis dan normaal: "Hij is wel verdacht rustig. Naar buiten toe en in de pers heeft hij niet zoveel uitbundigs gedaan. Vaak gebeurt er wat en Kjeld is niet op z'n mondje gevallen, maar hij is rustig."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.