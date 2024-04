Naomi van As maakte 'beginnersfoutje' in relatie met Sven Kramer: 'Heb ik één keer wat van gezegd'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Sven Kramer is volgens zijn vrouw Van As zo'n typische man die niet kan koken en ook geen enkele zin of interesse heeft om het te leren. Daar kwam Van As al snel genoeg in hun relatie achter. Ze zei er wat van en sindsdien is zij 'verantwoordelijk' voor het koken in het gezin. "Een beginnersfoutje", noemt vriendin Hoog het.

'Dom, niet handig nee'

Volgens Van As kan Kramer maar één ding maken in de keuken: "Een gebakken ei. En standje 9 dan hè", doelend op de hoogste stand van een keramische kookplaat. Van As: "Ik heb daar ooit een keer een opmerking over gemaakt, maar dan zegt hij dat ik het toch nooit goed vind wat hij maakt. Nou, dan doet hij het ook niet meer." Hoog noemt dat een beginnersfoutje. "Dom, niet handig nee", is Van As het ermee eens.

Kindermesje

Doet Kramer dan helemaal niks in de keuken? Hoog kan niet stoppen met er grapjes over te maken. "Hij heeft een keer geholpen", zegt Van As. "Met een kindermesje zeker?", lacht Hoog. Van As: "Met een kindermesje inderdaad. Hij heeft weleens iets proberen te snijden, maar nee..."

Gelukkig gaat het verder wel goed tussen Kramer en Van As. In een eerdere podcastaflevering vertelde Van As het smeuïge verhaal van de eerste keer dat ze elkaar zagen en de vonk meteen over sprong. Het was tijdens een gala, toen Kramer en Van As al tongend op de garderobe-balie belandden.

Over Naomi van As en Ellen Hoog

Naomi van As en Ellen Hoog behoren tot de gouden generatie hockeysters die tussen 2006 en 2012 twee wereldtitels en twee olympisch gouden medailles wonnen met de Nederlandse ploeg. Van As kreeg later een relatie en kinderen met ex-topschaatser Sven Kramer. Hoog is getrouwd met Ajax-scout Kelvin de Lang. Ook zij hebben kinderen samen. Van As en Hoog maakten samen 27 afleveringen van hun podcast en namen daarna pauze. Ze zijn van plan om weer terug te komen om meer kleedkamergeheimen te delen.

