Jordan Stolz trok bij het olympisch kwalificatoernooi schaatsen in de Verenigde Staten de meeste aandacht, maar er was meer spektakel in Milwaukee. Om te bepalen welke vrouwen Team USA naar Milaan stuurt op de 1500 meter, moest er een heuse 'reskate' aan te pas komen.

Op de schaatsmijl stonden op het ijs van The Pettit National Ice Center onder anderen Brittany Bowe en Greta Myers aan de start. De 37-jarige Bowe was al eens wereldkampioene op de 1500 meter.

In hun onderlinge rit kwam het tot een valpartij en botsinkje tijdens een wissel. Myers werd aangewezen als schuldige. Bowe finishte wel en zette zelfs de snelste tijd neer.

Reskate

De jury kwam vervolgens tot de conclusie dat Myers, ondanks dat ze als boosdoener werd gezien, opnieuw mocht schaatsen. Dat heeft er mee te maken dat het OKT een selectie-evenement is en geen wedstrijd. Dan gelden er in de VS andere regels, vandaar de coulantie.

In haar uppie stond Myers later die avond aan de start voor haar reskate en reed ze naar de tweede tijd van de dag. Dat was genoeg voor een olympisch ticket. "Het was geen big deal", zei Myers daarna koeltjes tegen Yahoo. Wel was dat erg zuur voor Giorgia Birkeland, die tot dan toe op plek twee stond en dacht genoeg te hebben gedaan om te mogen afreizen naar Italië voor de Olympische Winterspelen. Birkeland gaat toch niet.

Knoop in maag

"Ik had al een knoop in mijn maag toen ik weer aan de start stond", zei Myers. "Ik was vooral blij dat ik überhaupt de kans kreeg om opnieuw te rijden. Dat ik me alsnog heb geplaatst, maakt het extra bijzonder."

GRETA MYERS HAS DONE IT



SHE IS GOING TO THE OLYMPICS ON A RESKATE!#SpeedSkatingTrial | #RoadtoMilanoCortina pic.twitter.com/wh8Kh09xVp — Team USA Olympics Updates and Coverage (@TeamUSAOLYCov) January 4, 2026

Bowe gaf aan dat, zoals haar eindtijd al aangaf, de aanraking met Myers amper impact had op haar race. Ze zei: "Het verstoorde mijn ritme niet echt, maar bij een botsing is een diskwalificatie moeilijk te vermijden. Ik heb tegen Myers gezegd: herpak jezelf en pak die reskate, want ze verdient die olympische plek."

Jordan Stolz

Voor Stolz was het ook een merkwaardig OKT. Hij was vooraf al geplaatst op vier afstanden voor de Spelen, onder de voorwaarde dat hij op wel van start zou gaan bij de trials. Dat deed hij, maar op de 1000 meter viel hij en op de 1500 meter stapte hij direct na de start uit om zijn benen te sparen.