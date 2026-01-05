Jordan Stolz heeft zondag voor een heel opvallende actie gezorgd op het Amerikaanse kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen. Het schaatsfenomeen startte zijn race op de 1500 meter, maar besloot direct na het startschot er de brui aan te geven.

Stolz zorgde zaterdag al voor de nodige verbazing door op de 1000 meter ondanks een val en een verkoudheid toch tot de derde tijd te komen en ook een dag later was hij verantwoordelijk voor een opvallend moment bij het kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen.

Stolz stopt direct na de start

De Amerikaan is al jaren enorm dominant op de drie kortste afstanden en ook in Milwaukee deed hij mee aan die drie onderdelen. Stolz moest zondag twee keer in actie komen, want de 500 en de 1500 meter werden op dezelfde dag gehouden. Hij won de 500 meter, maar op de schaatsmijl haalde hij opmerkelijk genoeg de finish niet.

Stolz stapte wel het ijs op, maar nadat het startschot was gedaan, besloot hij er direct de brui aan te geven en naar de zijkant van de baan te schaatsen. Hij deed daarmee precies hetzelfde als Joep Wennemars bij de laatste twee World Cup-wedstrijden. Wennemars deed dat om toch punten te krijgen en daarmee Nederland aan het maximale aantal olympische tickets te helpen en ook bij Stolz zat er zoiets achter.

Hij was namelijk op voorhand door de Amerikaanse bond al aangewezen om mee te doen aan de 500, 1000 en 1500 meter én de mass start. Het enige dat hij daarvoor moest doen was starten op het kwalificatietoernooi. Daar voldeed het fenomeen aan en dus zien we hem gewoon terug op de Spelen op al die afstanden.

'Voel me erg moe'

Stolz verklaarde na afloop tegenover Milwaukee Journal Sentinel dat het hem na zijn 500 meter verstandig leek om uit te rusten.: "Ik wilde vandaag voelen hoe mijn benen zouden aanvoelen en dat heb ik getest op de 500 meter. Dat was geen tijd waar ik erg tevreden mee was. Ik vind de 1500 meter een mooie afstand, maar hij kan ontzettend zwaar zijn."

Het is nog de vraag of Stolz maandag meedoet aan de tweede 500 meter en de mass start. "Ik ga kijken hoe ik me voel. Ik heb net veel getraind en ik had dit weekend een lichte verkoudheid. Ik heb de twee dagen voor de wedstrijd niet genoeg kunnen herstellen. En na de 1000 meter van gisteren voel ik me erg moe."

Topfavoriet voor drie gouden medailles

De 21-jarige Amerikaan is in Milaan de grote favoriet op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij won op de WK afstanden van 2023 en 2024 goud op al die afstanden. Op de afgelopen WK kampte hij met de gevolgen van griep en werd hij op de drie onderdelen onttroond, maar desondanks stond hij wel elke keer op het podium.

