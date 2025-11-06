Pien Hersman heeft een flinke klap te verwerken gekregen. De topschaatsster was na de NK afstanden van afgelopen weekend al openhartig over een hersenbloeding bij haar oma en nu blijkt die fataal te zijn geworden.

'Rust zacht, allerliefste oma', schrijft Hersman in een story op Instagram. 'Plotseling ben je er niet meer, ik mis je.' Op de foto zijn grootmoeder en -dochter samen te zien. Hersman deelt vervolgens nog een afbeelding, waarop zij in het ziekenhuis de hand van haar oma vasthoudt.

Hersman had vorig weekend al moeite met haar vorm op de NK afstanden door de ziekte van haar oma. De 21-jarige sprintster gaf toen na afloop toe er mentaal niet helemaal bij te zijn geweest. 'De dag voor de start van de NK kreeg mijn lieve oma plotseling een heftige hersenbloeding en was ze buiten bewustzijn. Ik had gehoopt er kracht uit te halen, maar ik voelde me vooral leeg. Ik was heel ready, maar mijn hoofd en lichaam waren ergens anders.'

Hersman blijft vastberaden

Hersman deelt haar lief en leed met haar ruim 700.000 volgers op Instagram. Bij de NK kwam ze door het heftige nieuws niet verder dan de elfde plek op de 5000 meter en de 21e plek op de 1000. Dat was een stuk minder dan vorig jaar, toen de dochter van oud-schaatser Martin Hersman nog zesde werd op de snelste afstand. Ook een jaar eerder deed ze het beter dan afgelopen editie.

i Pien Hersman met haar oma © Instagram

De vastberaden Hersman maakt zich nu op voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), waar de tickets voor de Olympische Winterspelen in februari 2026 worden verdeeld. 'Zie jullie in december', schreef ze op sociale media. Het OKT staat tussen 26 en 30 december op het programma voor de rijdster van Team IKO-X2O.

Aangemoedigd door haar bekende vriend

Toptennisser Jesper de Jong zat afgelopen weekend op de tribunes van Thialf om zijn vriendin aan te moedigen. Hij kan er bij het OKT ook zomaar bij zijn in Heerenveen, omdat het tennisseizoen dan al is afgelopen.