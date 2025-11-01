Pien Hersman is present bij de NK afstanden, waar ze mikt op het kortere werk. Zaterdag werd ze bij de eerste omloop op de 500 meter de nummer elf. Ze werd aangemoedigd door twee bekende Nederlanders.

Hersman gleed in een tijd van 38,30 over de streep in het schaatspaleis te Heerenveen. Femke Kok won de eerste omloop in 37,10. Het ziet er niet naar uit dat Hersman op koers is om een ticket te bemachtigen voor de eerste World Cups van dit seizoen. De top vijf na twee omlopen krijgt een startbewijs.

Support voor Pien Hersman

Aan de support ligt het niet. Hersman kreeg onder meer applaus en aanmoedigingen van Martin Hersman en Jesper de Jong. Eerstegenoemde is haar vader, met zelf een imposant topsportverleden. Hersman was een specialist op de middellange afstanden, maar kon ook een prima allroundklassement rijden. Later werd hij onder meer schaatscommentator bij de NOS.

De Jong is een tennisser, die eerder in 2025 voor het eerst doordrong tot de top 100 van de tennisbond ATP. Hersman gaat regelmatig met hem mee naar toernooien. Ook slaat ze weleens zelf een balletje, zo blijkt uit haar social media.

Parijs

Dat de tennisser tijd heeft om haar bij te staan is eigenlijk niet positief. Liever zat hij nu nog in Parijs, waar het masterstoernooi plaatsvindt. Als hij daar minstens de halve finale had bereikt, dan zou De Jong niet naar Thialf kunnen komen.

