Pien Hersman hoopte afgelopen weekend hoge ogen te gooien op de NK afstanden, maar de topschaatsster kreeg vlak voor het toernooi een harde klap te verwerken. "Mijn hoofd en lichaam waren ergens anders."

De 21-jarige Hersman werd zaterdag tweemaal elfde op de 500 meter, wat haar ook de elfde plek opleverde in het eindklassement. Ze was beide ritten ruim een seconde langzamer dan winnares Femke Kok. Op de 1000 meter ging het nog minder: de schaatsster van Team IKO-X2O stelde teleur met de 21e plek. Ze was liefst 4,5 seconde langzamer dan - opnieuw - Kok.

Hersman werd vanaf de tribunes aangemoedigd door haar bekende vader Martin Hersman en haar vriend Jesper de Jong. De 51-jarige Martin is een oud-schaatser die tweemaal brons won op de WK afstanden, De Jong is een 25-jarige toptennisser. Hersman kon de steun van haar vader en vriend goed gebruiken, want zij kreeg in aanloop naar de NK een enorme klap te verwerken.

'Ik voelde me vooral leeg'

'Ik kwam voor meer', schrijft Hersman op Instagram voor haar 700.000 volgers. Ze keert in december vastberaden terug in Thialf, als het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma staat. Voor nu was dit het maximaal haalbare: 'De dag voor de start van het NK kreeg mijn lieve oma plotseling een heftige hersenbloeding en was ze buiten bewustzijn. Ik had gehoopt er kracht uit te halen, maar ik voelde me vooral leeg. Ik was heel ready, maar mijn hoofd en lichaam waren ergens anders.'

Vriendin Joy Beune

Op de dagen dat Hersman in actie moest komen, was ploeggenote en goede vriendin Joy Beune al verdwenen. De specialist van de langere afstanden werd op vrijdag ziek na de 1500 meter. Zij sloeg om die reden de 3000 en 5000 meter op zaterdag en zondag over.

Om die reden is Beune niet automatisch geplaatst voor de World Cups op die afstanden, maar de verwachting is dat zij een aanwijsplek krijgt van de KNSB. Dat zou ten koste gaan van een andere schaatsster.