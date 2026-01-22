Joy Beune is op de Olympische Spelen van Milaan een van de grote kanshebbers op een gouden plak. Alleen niet op haar geliefde 1500 meter, want op het olympisch kwalificatietoernooi liep ze een ticket op dramatische wijze mis. Die tegenvaller moet de topschaatsster snel te boven zien te komen, vinden ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Beune liep door een misser op het OKT de 1500 meter mis. Antoinette Rijpma-de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud zullen die afstand gaan rijden op de Spelen in Milaan. 'De impact van het drama van Joy Beune speelt ook tijdens de Winterspelen op', is de stelling die Hoog en Van As voorgelegd krijgen in de podcast van Sportnieuws.nl.

'Dat zou wel heel dom zijn'

"Oneens", zegt Hoog. "Ik denk niet dat dit in Milaan een rol gaat spelen, want dat zou wel heel dom zijn. Zij moet dit gewoon een plekje geven. Dat is natuurlijk lastig." Dat liet Beune zelf ook al weten. "Ze geeft ook in een interview aan dat het echt heel pittig is geweest, dat OKT. Je moet echt stalen zenuwen hebben om dan te presteren, ook al heb je al alles gewonnen."

"Ze zei ook van: 'Ja ik was wel klaar voor het OKT en ik voelde me mentaal sterk. Die ochtend van de 1500 meter dan gieren die zenuwen door m'n lijf heen. Dan denk je: kan ik hier weg.' Maar ja, je moet natuurlijk", vervolgt de tweevoudig olympisch kampioene. "En ze leert hier ook weer van, waarschijnlijk."

Focus op 3000 meter

"Het heeft geen zin om in Milaan daar heel erg over in te gaan zitten en daar nog van te gaan balen", benadrukt Hoog nogmaals. "En ik neem aan dat zij ook professioneel genoeg is om dat niet te doen en gewoon daar te gaan knallen op die 3000 meter en daar haar medaille te gaan halen."

"Het zijn haar eerste Spelen, dus ik hoop ook dat ze een beetje kan genieten. En dat ze daar een mooie medaille gaat halen." Beune rijdt de 3000 meter al op de eerste dag van Winterspelen. Er staat dus meteen veel op het spel. "En die 1500 meter gaat ze niet kijken waarschijnlijk." Die uitspraak verbaast Van As. "Nee gaat ze niet kijken?", vraagt ze. "Denk het niet", zegt Hoog.

"Misschien dat dat wel te pijnlijk is", reageert Van As. "Ze moet het een plekje zien te geven", aldus haar oud-teamgenote. "Ze geeft ook aan dat dat heel lastig is omdat het echt háár afstand is en ze heeft er alles op gewonnen de afgelopen jaren. Maar het is zo en ze moet het een plekje gaan geven om straks helemaal fris en fruitig op de Olympische Spelen te staan."

