Joy Beune werd afgelopen week gespot met een nieuwe 'gouden' look, dat is ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet ontgaan. Het herinnert hen direct aan hun eigen carrière, toen er nog de nodige ophef ontstond over hun uiterlijke veranderingen. "Wij zijn door die zure periode heen gegaan."

Beune had haar nagels laten doen en die leken vanwege de gouden glitters alvast in teken te staan van de Olympische Spelen van Milaan. "Een gouden mindset, hè. Zou je denken dan", zegt Hoog over de nieuwe look in de podcast van Sportnieuws.nl. "Maar zouden dit dan nu al de nagels voor de Spelen zijn?", vraagt Van As zich af. "Nee, dat duurt nog een maand", antwoordt Hoog, Dan zullen de nagels al wel weer toe zijn aan een nieuwe kleur.

Nagellakparty's

Van As weet al wat dat gaat worden. "Oh maar dat wordt natuurlijk oranje met gouden glitters", zegt ze. "Of met allemaal gouden medailles erop." Die creativiteit heeft ze nog vanuit haar eigen topsportcarrière. "Ja, wij deden dat ook hè. Wij gingen ook altijd onze nagels lakken. We hadden hele nagellakparty's."

Dat beaamt Hoog. "Ja en gelukkig staat het nu positief in het nieuws want wij kregen daar echt gezeik over. Dan werden we vervolgens tweede op een WK, echt, ik bedoel er werd meer verwacht maar..." "Wie kan er nou zeggen dat ze tweede worden op een WK?", maakt Van As haar zin af. "Precies, en dan kregen wij een heel artikel dat we alleen maar bezig waren met nagels lakken", zegt haar oud-teamgenote.

"Voor ons was dat gewoon lekkere afleiding. Tussen die trainingen door moesten we toch rusten en dan zaten we met zes meiden op dat bed een beetje te nagellakken, ja chill toch?", vervolgt Hoog.

'Zure periode'

Inmiddels is het dus geen probleem meer dat sporters wat extra tijd besteden aan hun uiterlijk. "Ik denk eigenlijk dat de sporters van nu ons wel kunnen bedanken", zegt Van As. "Wij zijn door die zure periode heen gegaan, we hebben de weg geplaveid voor het lakken van die nagels en nu vind iedereen het helemaal 'in de gloria' als je dat doet." "Ja, vijftien jaar later", lacht Hoog.

De olympisch kampioenen wisselden nog veel vaker van kleur. "We hadden toen ook nog geen gellak en BIAB enzo", legt Van As uit over de technieken die de nagellak lang laten zitten. "Nee, het was gewoon lekker lakken", zegt Hoog. "Daarom moest het ook bijna elke dag, want dan ging het er weer af. Met die gore handschoenen aan."

Aceton en watjes mee

"Weet je nog, dan had je drie lagen en dan dacht je: nu is het wel droog. En dan ging je die sok in, en dan godver... kon je weer opnieuw lakken. 'Heeft er nog iemand aceton?'", was dan een veelgestelde vraag in het team. "Ja, dat werd ook door de fysio allemaal meegenomen hoor, aceton en watjes", zegt Hoog. "Ja, nee iedereen moet lekker doen toch? De een gaat nagellakken, de ander gaat een boek lezen een weer een ander die gaat wandelen, ja laat lekker iedereen", besluit ze.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de Australian Open, de onrust rond Suzanne Schulting en de chaos op de Afrika Cup. Daarnaast wordt ook een opmerkelijk interview met Joy Beune voorbij. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: