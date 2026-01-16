Joy Beune gaat naar de Olympische Spelen op de 3000 meter én de ploegenachtervolging. Maar het duurde even voordat de topschaatsster daar écht blij mee kon zijn, door haar teleurstelling op de 1500 meter. Ze blikt er uitgebreid op terug. "Het is lastig om een plekje te geven", erkent ze.

"We moeten door", is de conclusie van Beune als ze terug kijkt op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Vooraf keek ze naar het OKT uit, voelde ze zich goed. "Maar op de dag zelf denk je echt: oh, kan ik nog terug? Als er nu een deur open staat ben ik gewoon loesoe. Je moet gewoon en je hebt één moment wat telt. En dan maken alle andere wedstrijden waar je goed was niet meer uit."

"Dat vergt wel stalen zenuwen", concludeert Beune. Ze vond het vijf intense dagen. Ook met genoeg hoogtepunten: Team IKO-X2O beleefde de nodige successen en Beune zelf plaatste zich voor de 3000 meter.

'Daar heb ik echt wakker van gelegen'

"Ja, dan komt de maandag", snijdt Beune die vervelende 1500 meter aan. "Daar maak je gewoon een fout en dat kost gewoon te veel." Ze dacht dat haar pak los zat en ging er aan frunniken op de eerste meters. "Je ziet ook gewoon dat ik het goed probeer te rijden, maar je gaat foutjes maken en op een gegeven moment ben je gewoon op."

"Ja, die 1500 meter... Daar heb ik wel echt van wakker gelegen. Nog steeds denk ik: zou er nog een kans zijn dat ik mag rijden? Het lijkt niet echt, of zo." Beune kwam nog geen twintig honderdsten tekort om zich in de top drie van de schaatsmijl te rijden.

Een keiharde klap voor de regerend kampioene op die afstand. "Je moet het maar een plekje zien te geven, alleen het is echt lastig. Ik had het me echt heel anders voorgesteld, ik had mezelf daar echt zien rijden. Dat is wel moeilijk."

Reden voor blijdschap

Toch is er ook genoeg vreugde. Zij gaat naar de Olympische Spelen, evenals haar vriend Kjeld Nuis. "Ik moet ook gewoon blij zijn dat ik naar de Spelen ga. Dat was het doel: naar de Spelen gaan. Maar niet op de afstand waarvan ik had gedacht dat ik daar zou gaan staan. Nu heb ik één afstand die ik ga rijden. Daar moet ik heel blij mee zijn en daar ga ik ook zeker mijn best doen. Ik ga voor een gouden medaille rijden."

