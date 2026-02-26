Jutta Leerdam heeft na enkele hectische weken tijd gevonden om langs te gaan bij haar 'grootste fan'. De topschaatsster kwam thuis van de Olympische Winterspelen in Milaan met een gouden en zilveren medaille. Die liet ze zien aan haar oma. "Dit betekende zo veel voor mij."

Vier jaar lang stond het leven van Leerdam in het teken van haar olympische droom: goud halen op de 1000 meter in Milaan. Daar slaagde ze met vlag en wimpel voor, al werd het nog wel even spannend. Landgenote Femke Kok zette een verbluffende tijd neer, door sneller te gaan dan het olympische record. Dus moest Leerdam alles uit de kast trekken om goud te winnen. Dat lukte, waarna de emoties hoog opliepen bij Leerdam, haar verloofde Jake Paul en de rest van de familie.

Later volgde ook nog zilver op de 500 meter, waarop Kok de baas was. Leerdams populariteit steeg enorm in binnen- en buitenland door haar prestaties op het ijs en erbuiten. Zo ging ze over de magische grens van 6 miljoen volgers op Instagram en ook TikTok groeide haar bereik.

Jutta Leerdam bezoekt 'grootste fan'

Leerdam was niet bij de afsluiting van de Winterspelen in Verona. Kort na haar laatste afstand vloog ze met haar geliefde naar Miami, want daar moest Paul op controle na een kaakbreuk die hij eind 2025 opliep. Niet veel later zat Leerdam alweer in het stadion van voetbalclub PSV, waar ze was uitgenodigd door een van haar sponsoren.

Deze week volgde een bezoek aan de koninklijke familie. In Paleis Noordeinde kreeg Leerdam een bijzondere onderscheiding. De topschaatsster werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte haar schoonmoeder Pam Stepnick erg trots.

Ook haar oma zal zich gelukkig prijzen met de prestaties van haar kleinkind. Leerdam deelde een aandoenlijke video op TikTok waarop ze haar medailles liet zien aan 'haar grootste fan'. "Dit betekende zoveel voor mij. Mijn oma zei altijd dat ze na de dood van mijn opa een afleiding en een doel vond, om me elk weekend te zien racen en alle nieuwsberichten over mij te printen", schreef Leerdam er met een emotioneel poppetje bij. "Omie, ik hou van jou."

Toekomst ongewis

Jutta Leerdam kreeg na haar succesvolle Olympische Winterspelen van de KNSB een aanwijsplek voor de WK sprint volgende week in Thialf. Het is onduidelijk wat de toekomst daarna brengt voor de Nederlandse. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt vroeg een gezin te willen stichten met haar verloofde Jake Paul.