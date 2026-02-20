Jake Paul, de verloofde van olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam, vocht eind 2025 tegen de Britse bokser Anthony Joshua. Daar hield de Amerikaanse entertainer een gebroken kaak aan over. En dat heeft nog altijd grote gevolgen voor Jake Paul.

In zijn gevecht tegen AJ wist de vluchtende Paul destijds in de eerste paar rondes nog uit de gevarenzone te blijven, maar vanaf ronde 5 ging het mis. Tot twee keer toe sloeg Joshua zijn opponent naar het canvas. De verloofde van Leerdam moest uiteindelijk een knock-out incasseren.

Weer operatie voor Jake Paul

In de nasleep van het gevecht werd Pauls kaak vastgezet met vier ijzeren pinnen. In de podcast van zijn broer Logan Paul zei Jake Paul: "Ik dacht: wauw, wat een klap. Mijn kaak is compleet doormidden." Maar toch keek hij tevreden terug op de clash: "Ik heb gewoon geprobeerd om te genieten. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik hou van deze sport en het voelt niet eens als werk. Het is gewoon fantastisch."

Paul liet vrijdag via Instagram weten dat hij wederom een kaakoperatie heeft ondergaan. Hij legt uit waarom dat nodig was: "De schroefjes en plaatjes kwamen los. Dat komt omdat ik kennelijk niet genoeg rust heb gepakt in de afgelopen twee maanden. Waaattt!"

Jutta Leerdam duwt rolstoel met Jake Paul

In een video is te zien dat Jutta Leerdam de rolstoel met daarin Paul voor zich uit duwt in het ziekenhuis. Ook gaat Paul weer door met zijn hobby om AI-video's van zichzelf te maken en delen. In deze video zit er een scheurtje in zijn kaak, waarna hij een deel van zijn gezicht lostrekt en hij vanbinnen een robot blijkt te zijn. "Dit is waarom ik miljoenen views krijg", grapt hij.

In een story op Instagram deelt Leerdam de beelden vanuit het ziekenhuis met de rolstoel. "We steunen elkaar voor altijd", zet ze erbij. De 27-jarige topschaatsster schitterde afgelopen periode tijdens de Winterspelen in Milaan. Leerdam kroonde zich tot olympisch kampioene op de 1000 meter en veroverde ook nog het zilver op de 500 meter.