Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag de olympische medaillewinaars ontvangen voor een gezamenlijke foto op het bordes. Maandag, een dag eerder, poseerde de koning ook al op het bordes tijdens de beëdiging van het kabinet-Jetten. Bekijk de foto's van het koningspaar met de olympische medaillewinnaars hier.

Op het bordes poseerde het koningspaar traditiegetrouw met de olympische medaillewinnaars. Dat waren er een flink aantal, want Nederland eindigde als derde op de medaillespiegel, de hoogste notering ooit. In totaal stelde Nederland twintig medailles veilig: tien gouden, zeven zilveren en drie bonzen.

Om het koningspaar en prinses Amalia heen, stonden de gouden medaillewinnaars gepositioneerd. Zo had Jutta Leerdam een prominente plek te pakken tussen koningin Máxima en prinses Amalia in. Femke Kok stond vlak achter Koning Willem-Alexander. Links naast de koning stond Antoinette Rijpma-de Jong gepositioneerd. Ook Marijke Groenewoud, Joy Beune, Merel Conijn en Xandra Velzeboer stonden rondom het koningspaar en prinses Amalia op het bordes.

Bescheiden Amalia

Enkele tientallen mensen hadden zich achter het hek voor Noordeinde verzameld om de olympiërs toe te juichen. Nadat de winnaars zich op de trappen van het paleis hadden opgesteld, kwamen ook het koningspaar en prinses Amalia naar buiten. Amalia stelde zich bescheiden op door zich achter de sporters te plaatsen, maar werd gesommeerd vooraan bij haar ouders te gaan staan. Het gezelschap kreeg een luid applaus en werd volop toegezongen door het publiek.

Medaillespiegel

Alleen de Verenigde Staten en Noorwegen eindigden hoger dan Nederland op de medaillespiegel. Noorwegen won medailleklassement met liefst achttien keer goud. De Verenigde Staten pakten bij het ijshockey de allerlaatste olympische titel van deze Winterspelen en daarmee kwam het totaal aantal gouden medailles voor dat land uit op twaalf.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. De Winterspelen daarvoor won Nederland telkens minder onderdelen. Op de Winterspelen van Sotsji behaalde Nederland een recordaantal van 24 medailles.