Bart Swings is van mening dat de start van de mass start in Thialf over had gemoeten. De Belg was woedend nadat hem 'onrecht werd aangedaan' in de eerste ronde van de race. De mass start werd gewonnen door Jorrit Bergsma, maar volgens Swings gaf de organisatie zelf ook aan dat er een fout is gemaakt.

De woede van Swings kwam door keuzes die verschillende schaatsers maakten in de eerste ronde. Zo is de Belg van mening dat onder andere Bergsma in de eerste ronde al een gat wilde slaan met de rest van de schaatsers. En dat terwijl de eerste ronde in de mass start een 'loze ronde' wordt genoemd en het peloton daarin bij elkaar moet blijven. Ook Jordan Stolz (de uiteindelijke nummer drie) en Andrea Giovannini (de uiteindelijke nummer vijf) maakten volgens Swings aparte keuzes. Zo bleef de Italiaan stilstaan bij de start om de beste positie te kunnen veroveren in de eerste ronde. De Belg was daardoor woedend.

'Er is mij onrecht aangedaan'

Swings was na afloop al woedend en tekende protest aan, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd. In de schaatspodcast van de NOS onderstreept de Belg nog eens dat hij absoluut niet te spreken is over de gang van zaken bij de mass start in Thialf. "Ik kan niet goed omgaan met onrecht en ik heb wel het gevoel dat mij vandaag wat onrecht is aangedaan. Hoe de start verlopen is, dat is wel vaker gebeurd. Dit was gewoon belachelijk vond ik. Het had gewoon stopgezet moeten worden. Wat Stolz doet, mag gewoon niet."

Na de wedstrijd ging Swings dus op hoge poten naar de jury en hij onthult wat die tegen hem vertelden over de start. "Achteraf hebben ze toegegeven dat het eigenlijk stilgelegd moest worden. Het is jammer. De arbitrage wordt niet zo vaak in contact gebracht met de mass start. Zij kunnen weinig ervaring opdoen."

Erben Wennemars

Ook tafelgenoot Erben Wennemars is het met Swings eens, maar zag ook dat de keuze achteraf niet terug gedraaid kon worden. "Ik had wel verwacht dat de wedstrijd meteen afgeschoten zou worden. Dat gebeurde niet en als je dan twee of drie ronden verder bent, dan gaat het niet meer veranderen. Ik ben het volledig met je eens, maar als de wedstrijd los is dan kan je niet meer terug. Ik vond je protest ook dapper, maar ik had niet meer verwacht dat het ergens toe zou lijden."

Kritiek op de mass start

In de mass start zijn er mogelijk een aantal regelwijzigingen op komst. Zo wil de ISU er een afvalkoers van gaan maken om de entertainmentwaarde te verhogen. Bergsma had al forse kritiek op dat besluit en ook Swings is geen fan van dit nieuwe idee. "Voor een afvalwedstrijd zijn ze helemaal niet klaar. Als ze al moeite hebben met een ronde aanwijzen, dan ga je een afvallingskoers ook niet in goede banen kunnen leiden."