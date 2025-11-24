Jorrit Bergsma is het totaal niet eens met de veranderingen die de ISU wil doorvoeren in het onderdeel mass start. De topschaatser die het onderdeel meer dan regelmatig rijdt, vindt de ideeën van de bond 'waardeloos' en zegt dat het onderdeel nu 'als een huis staat'.

De internationale schaatsbond (ISU) heeft al meermaals aangegeven dat ze de mass start na dit seizoen licht willen aanpassen. Zo zou de wedstrijd een afvalkoers moeten worden. Net als bij het baanwielrennen vallen dan per aantal rondes een paar renners af die achteraan de race rijden. Net zo lang totdat er nog maar een paar overblijven die voor de eindzege kunnen gaan.

'Dat vind ik echt waardeloos'

"Dat vind ik echt waardeloos", schiet Bergsma het idee direct af. "Het slaat echt nergens op. Eindelijk staat dit onderdeel als een huis. We hebben er zo lang voor gevochten voor dit onderdeel. Het onderdeel met het meest internationale deelnemersveld en de meest internationale successen. Volgens mij is het echt een succesnummer en mensen staan regelmatig op de banken voor dit onderdeel", zo vertelt Bergsma in de schaatspodcast van de NOS.

Bergsma vergelijkt het onderdeel met een goede wielerkoers die pas richting het eind ontploft. "Het is net als met het wielrennen, daar is het ook niet altijd feest. Een Amstel Gold Race is ook altijd tot de laatste Cauberg niks aan geweest. Ik vind het zo waardeloos dat ze zo snel het van tafel willen gooien."

"Ik heb die hele ontwikkeling van die massastart meegemaakt. Ik rij hem al vanaf het begin met Arjan Stroetinga", blijft Bergsma geraakt door het onderwerp. "Volgens mij is het gewoon een hartstikke mooi onderdeel. Ik kom er gewoon niet bij dat ze het zo snel van tafel kunnen gooien. Ik vind dat echt onbegrijpelijk."

Eventuele aanpassingen

Bergsma wordt ook gevraagd wat hij dan wel zou willen veranderen. Dat is niet veel, maar hij ziet toch wel iets dat anders zou kunnen. "Volgens mij staat het wel als een huis nu. Misschien kun je voor de tussensprints meer punten toekennen, dat het iets meer een puntenkoers wordt. Dan kun je podium rijden met goede prestaties op de tussensprints."