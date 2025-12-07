Er zat nog een luchtje aan de sensationele mass start-zege voor Jorrit Bergsma in Heerenveen. Maar de Nederlandse schaatser (39) liet de mogelijke diskwalificatie zijn humeur niet bederven. De Fries was dolblij met zijn staaltje vakmanschap, die hem de gouden medaille opleverde.

Vooral de boze Belgen, onder aanvoering van olympisch kampioen Bart Swings, vonden dat Bergsma op 'illegale wijze' had gewonnen. Zij zagen dat de Nederlander in de loze eerste ronde wegsprong en dat is tegen de regels. In principe blijft het peloton tijdens de mass start in de eerste ronde bij elkaar. Maar Bergsma zag het anders. "Ik ging pas weg toen we het startschot kregen. Ik was niet degene die volle bak aanging, zij lieten juist achter mij het gat vallen", was zijn analyse bij de NOS na afloop.

'Het was niet mijn schuld'

De jury, van levensbelang bij de afstand, boog zich over het voorval in de openingsmeters. De Belgen haalden namelijk verhaal, maar tevergeefs. Bergsma mocht zijn sensationele zege behouden. Terecht ook, volgens hem zelf. "Het was niet mijn schuld. Ik merkte dat ik al los was en dat kreeg ik ook langs de kant mee. Het is aan de jury." Die jury hakte na beraad de definitieve knoop door en dus was de blijdschap bij Bergsma ook nog altijd geldig.

'Het is echt prachtig'

"Dit is prachtig, het was een harde koers. Ook ik dacht op een gegeven moment: 'Poe poe'. Het was zwaar om er überhaupt bij te blijven. Maar ik weet dat, als iedereen naar de klote gaat, het voor mij ook niet uitmaakt hoe slecht ik me vol. Ik moet dan gewoon gaan en ging er overheen. Dat was echt een momentje: ik sloeg een gat en dat was genoeg. Ik moest wel die drie ronden echt doorbijten, want het was een pittige koers. Maar het is echt prachtig om hier te winnen."

'Reële kans op een medaille'

Op twee van de drie mass starts dit seizoen tijdens de World Cups, was Bergsma met zijn 'verrassingsaanval' al de beste. Het moet gek lopen wil hij niet naar de Olympische Spelen mogen. Zelf wil hij zich er niet over uitlaten, want dat vindt hij de taak voor de bondscoach. Liever wilde hij het hebben over het teamwork met Bart Hoolwerf, die achter hem als derde over de streep kwam. "We zijn zeker een team. De mass start is een reële kans op een medaille, dus daar moet serieus naar gekeken worden. Ik ben er wel goed in."

