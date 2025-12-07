Jorrit Bergsma stal op de slotdag van de World Cup in Heerenveen de show op de mass start. Hij viel liefst twee keer aan in de uitputtende rit, waarbij de laatste ontsnapping genoeg bleek voor een sensationele zege. Schaatsicoon Erben Wennemars kwam superlatieven tekort om Bergsma's zege te omschrijven.

"Wat een ongelofelijke koning", was Wennemars bij de NOS meteen vol lof over de 39-jarige Bergsma. "Fantastisch." Ook de oud-topschaatser ontkwam er niet aan om de mogelijke diskwalificatie van Bergsma aan te stippen. De Fries leek in de loze eerste ronde al weg te rijden bij de rest, terwijl de regel is dat het peloton bij elkaar dient te blijven. De jury vond, na uitgebrei beraad en klachten van de Belgen, dat het legitiem was en gunde de zege gewoon aan Bergsma.

'Dood vogeltje'

"De start was een beetje raar en wat Jorrit deed mocht denk ik eigenlijk niet", reageerde Wennemars. "Maar dan had de jury de wedstrijd af moeten schieten en opnieuw moeten laten starten. Dat gebeurde niet, dus zal het wel goed zijn. Het zorgde er wel voor dat de wedstrijd meteen hard werd. Zo mooi om te zien hoe Jorrit zich helemaal kapot reed. Hij hing als een dood vogeltje achter aan het peloton met nog tien ronden te gaan. Maar dan rijdt hij er op zo'n brute wijze omheen."

'Inderdaad een koning'

Volgens Wennemars kan Bergsma dat vooral door zijn ervaring in het marathonschaatsen. "Hij weet dan: als hij zelf superfit is, maar wel super kapot zit, dan is de rest dat ook en dan moet hij gaan." Volgens co-analist Ireen Wüst was Bergsma aan het herstellen. Dat zei ze grappend om de dominantie van de Albert Heijn/Zaanlander-rijder te definiëren. "Misschien kan hij ook gewoon heel goed acteren. Ze keken allemaal naar hem, maar dan moet je het nog wel kunnen. Het is wel gewaagd, maar dan is het dus inderdaad een koning."

Zeker van de Spelen?

Bondscoach Rintje Ritsma kan volgens Wüst ook niet meer om Bergsma heen in zijn selectie voor de Olympische Spelen. Ritsma moet na de World Cup in Hamar van volgend weekend één naam in een envelopje naar de KNSB sturen voor Milaan 2026. "Ik denk dat Jorrit zich met deze zege al geplaatst heeft. Als er een naam in moet, dan hoort Bergsma er nu in." Wennemars is het met Wüst eens, al ziet hij nog een probleem: gaat maatje Bart Hoolwerf ook zomaar mee? "Het gaat dan ten koste van een andere schaatser..."

