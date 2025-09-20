Antoinette Rijpma-de Jong staat niet alleen bekend om haar prestaties op het ijs, maar ook om haar kenmerkende rode lokken. Daar is de 30-jarige topschaatsster echter niet altijd trots op geweest. Ze werd lange tijd gepest en dat har grote gevolgen. "Vooral de eenzaamheid."

Rijpma-de Jong werd vroeger gepest vanwege haar rode haar. Daar heeft ze eerder al openlijk over verteld. Een moeilijke stap voor haar, want ze ervaart nog steeds gevolgen van haar verleden. Dat onthult ze nu bij Carrie op Vrijdag.

"Ik heb nog altijd last van bewijsdrang en onzekerheid. Nu heb ik dat met topsport kunnen omzetten in kracht", vertelt de schaatsster. Ze gaat ook nooit zonder make-up de deur uit. Dat is toch een soort masker voor haar. "Ja, zonder lippenstift ga ik gewoon niet naar buiten. Heel stom eigenlijk."

Acceptatie

Het pesten begon in groep 4. Toen verhuisde haar gezin naar een nieuw dorp. "Ik was anders dan anderen en dat werd gewoon niet geaccepteerd." Daardoor vond Rijpma-de Jong het ook moeilijk om zichzelf wel gewoon te accepteren zoals ze is.

De pesterijen hadden veel gevolgen. "Mijn schoolprestaties gingen achteruit en ik had er totaal geen behoefte meer aan om nog naar school te gaan. En ik ben ook geen prater van mezelf, dus ik durfde het niet te zeggen. Ik schaamde me gewoon", vertelt ze met tranen in haar ogen.

Eenzaam

Die periode was dan ook ontzettend eenzaam voor haar. Gelukkig vond ze thuis toch nog steun, namelijk bij haar paarden. "Ik vond mijn liefde bij mijn pony. Dat was eigenlijk mijn vriendinnetje, omdat ik geen vriendinnen had op school."

"Dat heeft mij heel veel kracht gegeven." Net als het schaatsen. "Toen kon ik laten zien: ik ben meer dan dit."

Geraakt

Haar man Coen wordt ook geraakt door het verhaal van Rijpma-de Jong. "Vooral de eenzaamheid. Dat ze die paarden had, is heel mooi. Maar dat moet niet een vlucht zijn omdat je eigenlijk geen vriendinnetjes had op school."

"Het is ook heel jammer dat ze er pas op latere leeftijd voor uit is gekomen", vervolgt hij. "Dat het niet op een school kan en dat je angst hebt om het tegen je ouders te vertellen omdat je een volwassen meid wil lijken en wil dat je ouders trots zijn."

Foundation

Ook Coen werd vroeger gepest en vond zijn kracht in het fietsen. Nu willen ze dat samen omzetten in iets positiefs met de Antoinette Foundation. "Pesten gaan wij niet oplossen, maar wat ons geholpen heeft is sport", legt Coen uit. "Daar kunnen kinderen de energie en kracht vinden om wel zelfverzekerd te worden. Het zou mooi zijn als wij zo ons steentje bij kunnen dragen."

Olympische Winterspelen

Voor Rijpma-de Jong is het nu ook van belang om zich optimaal voor te bereiden op het komende schaatsseizoen met de Winterspelen in Milaan in februari. Zullen dat haar laatste Spelen zijn? "Ik ben nu 30 en ik ben nog niet klaar", is haar antwoord.

"Ik heb nog niet al mijn doelen behaald." Ze heeft bijvoorbeeld nog geen olympisch goud, maar wel zilver en brons. De schaatstopper heeft zich voor het komende seizoen gespecialiseerd in de 1000 en 1500 meter. "Dus daar hoop ik me voor te plaatsen voro de Spelen." Het kwalificatietoernooi staat geplend tussen kerst en oudjaarsdag.