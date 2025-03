Erben Wennemars kan tranen niet bedwingen na wereldtitel van zoon Joep: 'Papa! Jaa!'

Joep Wennemars zorgde zaterdagmiddag voor misschien wel de mooiste race op de WK afstanden. Hij won sensationeel goud op de 1000 meter, onder toeziend oog van zijn vader Erben. Pa Wennemars was zichtbaar emotioneel en dat werd alleen maar meer toen zijn zoon hem juichend in de armen viel.

Wennemars troefde onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz af op de 1000 meter en verraste daarmee veel schaatsvolgers. Na zijn race tegen Laurent Dubreuil moest hij lang wachten, maar zag hij rit naar rit al zijn concurrenten langzamere tijden neerzetten. Toen duidelijk was dat ook Stolz in de laatste rit niet aan de tijd van wennemars kwam, kwam er een golf van ontlading los.

De jonge schaatser sprong bijna een gat in de lucht en knuffelde zijn staf. Ondertussen keek ook zijn vader op het middenterrein toe. Erben Wennemars, zelf tweemaal wereldkampioen op de 1000 meter, had de tranen in de ogen staan. Dat bleef zo toen zijn dolblije zoon naar hem toesnelde.

'Papa! Jaa! Yes', riep Wennemars junior uit terwijl hij zijn vader omhelsde en hard op de rug sloeg. Even later meldde ook Suzanne Schulting zich in de feestvreugde. De vriendin van de kersverse wereldkampioen gaf zijn geliefde een innige kus voor het oog van de camera's.

Vader Wennemars was nog altijd bijzonder geroerd door de prestatie van zijn zoon toen hij aanschoof bij de NOS. Daar gaf hij toe dat hij deze race niet aan zag komen. "Ik wist wel dat hij goed was en dat hij voor het eerst echt fit was." Heel veel meer kwam er, en dat is best te begrijpen, in de minuten daarna niet uit bij de vader van. "Ik vind het gewoon heel mooi. Maar het is te veel voor mij nu op dit moment."

Zware periode voor Joep Wennemars

Na zijn gouden race stond Joep ook Sportnieuws.nl te woord. Daar ging hij uitgebreid in op de loodzware periode waar hij doorheen moest. De gouden plak kwam als een daverende verrassing, mede door alle problemen waar Wennemars al het hele seizoen mee kampte.

