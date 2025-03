Dit bedrag verdient Joep Wennemars op de WK afstanden dankzij zijn wereldtitel op de 1000 meter

Het is misschien wel de mooiste Nederlandse medaille op de WK afstanden tot nog toe: het goud van Joep Wennemars. De sprinter boekte een sensationele zege op de 1000 meter door met een baanrecord onder meer Jenning de Boo en Jordan Stolz te kloppen. Dat levert hem niet alleen een gouden plak, maar ook een heerlijk geldbedrag op.

Wennemars kende een zeer matig schaatsjaar en had de nodige fysieke malheur, maar maakte dat helemaal goed in Hamar. In een baanrecord snelde hij naar de eerste plaats in zijn rit tegen Laurent Dubreuil. In de zenuwslopende minuten daarna zag hij dat topfavorieten De Boo (tweede) en Stolz (derde) zich stukbeten op de puike tijd van de Nederlander.

Verbaasde Joep Wennemars zoekt naar verklaring na bizarre ontknoping: 'Hoe kan dit?' "Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik had dit echt niet durven dromen", reageerde een verbaasde en dolgelukkige Joep Wennemars na het behalen van de wereldtitel op de 1000 meter. "Hoe kan dit?"

Erben Wennemars en Suzanne Schulting

Wat volgde was een explosie van vreugde. Wennemars sprong dolblij in de lucht en viel daarna onder meer zijn vader Erben Wennemars en zijn vriendin Suzanne Schulting dolblij in de armen. Bij Wennemars senior waren de nodige tranen te zien. Een prachtig moment voor de jonge schaatser dus, die ook een mooi zakcentje overhoudt aan zijn gouden race.

Joep Wennemars zorgt voor sensatie op WK afstanden met wereldtitel en baanrecord Joep Wennemars is wereldkampioen geworden op de 1000 meter bij de WK afstanden in Hamar. 'Een groot wonder en een daverende verrassing', luidt het commentaar bij NOS. Favoriet Jordan Stolz was niet sterk genoeg om de tijd van de Nederlander te verbeteren.

Duizenden euro's

De medaillewinnaars krijgen namelijk geld uit de prijzenpot. Stolz ving 3000 dollar (2900 euro) als nummer drie, De Boo kreeg omgerekend zo'n 3800 euro. Maar Wennamars is echt spekkoper. Hij ontvangt 6000 dollar (5700 euro) vanwege zijn gouden plak op de WK afstanden.

Voor De Boo is het al zijn tweede individuele medaille. Daardoor heeft hij al zo'n 9500 euro bij elkaar geschaatst dankzij zijn 500 en 1000 meter. Vrijdagavond won hij de wereldtitel op de kortste afstand.

Wennemars had het nooit verwacht

Wennemars was na afloop natuurlijk totaal niet bezig met de duizenden euro's die hij had gewonnen. Hij zocht vooral naar een verklaring voor zijn verrassende wereldtitel. "Gewoon wereldkampioen hè. Ik had niet gedacht dat ik zou kunnen winnen. Jordan Stolz kan normaal gesproken beter. Maar het maakt mij niet uit nu, het is vandaag mijn wedstrijd."

