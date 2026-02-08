Jutta Leerdam is in Milaan onderwerp van gesprek. Zo ook haar enkel vanwege beelden die de NOS liet zien over een behandeling langs de ijsbaan aan haar gewricht. De 27-jarige topschaatsster was vervolgens niet blij dat er vragen over werden gesteld. Voormalig wereldkampioen Erben Wennemars heeft daar zo zijn mening over.

"Zij was van slag omdat er werd gevraagd naar haar enkel", begint Wennemars in de schaatspodcast van de NOS. "Er was een shot naast de ijsbaan waarbij een fysiotherapeut met een hamer - gewoon een grote hamer uit de bouwmarkt - en een beitel te zien was. Die beitel wordt dan op enkel gezet en daar wordt met een hamer dan op geslagen. Dat is gewoon een heel raar beeld op een ijsbaan."

Wennemars vervolgt: "En hier zijn honderd camera's, dat is dus gewoon op beeld. Als er dan vragen over worden gesteld, dan moet je daar gewoon antwoord op geven. Ik begrijp ook wel dat ze er geen zin in heeft. Omdat alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar dan moet ze dat daar niet doen. En dan moet je het zelf niet groter maken door te zeggen dat ze wil dat het niet wordt uitgezonden."

De enkel van Leerdam is in het verleden al eens een zwakke plek gebleken. "Het is het losmaken van haar enkel. Ze heeft schijnbaar instabiliteit in haar enkel en dan schieten de botjes een beetje verkeerd. Dan moet ze dat blijkbaar met een hamertje tik weer rechtzetten. Dat gebeurt wel vaker. Schaatsen is gewoon een zware sport."

Leerdam komt maandag in Milaan voor de eerste keer in actie. Zij jaagt dan onder het toeziend oog van haar verloofde Jake Paul op olympisch goud op de 1000 meter. Eén van haar grote concurrentes komt in de persoon van Femke Kok uit Nederland.