Het gaat de afgelopen dagen veelvuldig over Jutta Leerdam op de Olympische Winterspelen. De topschaatsster wilde lange tijd niet met de pers praten en toen ze uiteindelijk wel één interview deed, ontaardde dat in een relletje. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer heeft ook haar bedenkingen bij de situatie.

Leerdam ligt in Milaan inmiddels onder een vergrootglas. De relatie tussen haar en de media is op z'n zachtst gezegd bekoeld. De 27-jarige topschaatsster wilde in aanloop naar de 1000 meter van maandag de Nederlandse media niet te woord staan. Dat leverde een felle reactie vanuit de Nederlandse Sport Pers (NSP) op. "Dit is ongepast, onacceptabel, TeamNL-onwaardig", luidde het statement. De NSP diende bij NOC*NSF zelfs officieel een klacht in.

Clash met Nederlandse journalist

Vervolgens besloot Leerdam op zaterdag alsnog met de pers te praten. Al dat deed ze dat vervolgens wel alleen met de NOS. In het interview clashte ze met journalist Bert Maalderink, waarna ze besloot de overige media uit Nederland weer links te laten liggen. De situatie zorgt ook bij olympisch kampioenen Ireen Wüst en Irene Schouten voor de nodige verbazing.

Zij roepen Leerdam op om zich anders op te stellen. "Dan kun je zeggen Jutta Leerdam is zo groot, die heeft dat niet nodig met haar vijf miljoen volgers op Instagram, maar het is ook een voorbeeldfunctie", stelt Wüst. "Want als het grote icoon Leerdam het niet meer doet, dan gaat de rest volgen. En als niemand een interview geeft, dan..."

Mening van Marianne Timmer

Marianne Timmer kreeg de ophef natuurlijk ook mee. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud wordt verduidelijkt dat Leerdam liever geen antwoord wilde geven op een vraag dan de NOS, want zij hadden gefilmd dat Leerdam eerder deze week naast de baan werd behandeld aan haar enkel. De schaatsster wilde daar niets over kwijt, de journalist wilde er juist alles van weten.

Volgens Timmer is het niet zo raar dat journalist Maalderink vragen had over de behandeling van de enkel, want daar werd met een hamertje op getikt. "Dan ziet dat er best heftig uit. Dus ik kan me voorstellen dat er vragen over worden gesteld. Dat je denkt: dat is opvallend als je dat doet op de baan en iedereen ziet het, dan is het niet gek dat je er naar vraagt. Dat zij er niet over wil praten is enigszins apart, want dit is wel wat je laat zien."

Vragen zijn 'niet gek'

Leerdam beweerde dat de behandeling niets bijzonders was, maar Timmer vindt het 'niet gek' dat mensen er wel vragen over hebben. Na het opvallende moment tijdens het interview, gaf Leerdam er de brui aan en liet ze andere journalisten in de kou staan. "Die kunnen daar niets aan doen, dus dat vind ik enigszins onprofessioneel. Iedereen leeft ontzettend mee, het is een grote sportvrouw. We willen weten hoe ze er voor staat en dat is niet alleen maar als je successen hebt. Maar ook juist onderweg daar naartoe", is Timmer stellig.

'Interviews horen er bij'

Timmer vindt dat interviews geven aan de aanwezige media er gewoon bij hoort. "Even een klein praatje, ook al is het kort en zeg je dat je het alleen over schaatsen wil hebben: ook goed. Maar dan heb je in elk geval even feedback gehad, het is een wisselwerking."

Een paar minuten met de pers praten had volgens het schaatsicoon een hoop gedoe gescheeld. "Nu is het weer iets negatiefs, daar zit je gewoon niet op te wachten." Al heeft ze juist ook wel weer waardering voor het feit dat Leerdam zich alleen op het schaatsen wil richten. "Dat vind ik wel tekenend voor Jutta. Dat ze zegt, ik ben hier om te schaatsen. Dat vind ik wel sterk."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.