De ophef rond topschaatsster Jutta Leerdam heeft het buitenlandse nieuws bereikt. Haar reis per privéjet naar Milaan en het mijden van de pers zorgt niet alleen in Nederland voor discussie, maar is inmiddels ook onderwerp van gesprek in Duitsland.

Leerdam reisde op luxueuze wijze af naar Milaan. In Salzburg, waar ze op dat moment verbleef, werd de topschaatsster door haar broer Kjeld en zussen Merel en Beaudine opgepikt om volgens per privéjet af te reizen naar Milaan. Tijdens de vlucht ontbrak het ze aan niets; op Instagram deelde Leerdam beelden van de hapjes en drankjes die het gezelschap verorberde.

De manier waarop Leerdam naar Milaan reisde viel echter niet bij iedereen de smaak. Er ontstond discussie over het zogenoemde 'divagedrag' van de schaatsster, omdat de andere deelnemers van TeamNL aan de Olympische Winterspelen gewoon per lijnvlucht naar Italië zouden zijn gereisd. In de dagen daarna zorgde Leerdam opnieuw voor ophef door de aanwezige pers te mijden. Hoewel de deelnemers aan de Spelen niet verplicht zijn de pers te woord te staan, viel de actie van Leerdam niet in de smaak bij een aantal Nederlandse media.

'De Nederlanders zijn woedend'

De ophef rondom Leerdam heeft inmiddels ook het buitenlandse nieuws bereikt. 'Geschil over olympische koningin Leerdam escaleert!' kopt de Duitse krant Bild. 'De Nederlanders zijn woedend op Jutta Leerdam', schrijft de krant in de intro.

De krant schrijft vervolgens dat de Nederlandse Sportpers (NSP) officieel protest heeft aangetekend bij TeamNL en haalt daarbij Gerard den Elt, secretaris-generaal van de NSP, aan. Ook verwijst Bild naar de uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside, waarbij de televisiepersoonlijkheid zich kritisch uitliet over de wijze waarop Leerdam naar Milaan vloog.

