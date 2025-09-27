In het Nederlandse schaatswereldje waren en zijn er talloze koppeltjes. Denk bijvoorbeeld aan Kjeld Nuis en Joy Beune, of anders Suzanne Schulting en Joep Wennemars. In Noorwegen, een ander traditioneel schaatsland, kunnen ze er ook wat van.

Vorig seizoen beleefde Sander Eitrem (23) zijn grote doorbraak. De schuchtere schaatser won de EK allround en werd wereldkampioen op de 5000 meter. Hij leeft toe naar de Olympische Winterspelen met grote dromen op de 1500, 5000 en 10.000 meter. In de liefde won hij afgelopen zomer al de hoofdprijs.

Sander Eitrem en Aurora Grinden Løvås

Eitrem heeft namelijk een relatie gekregen met Aurora Grinden Løvås (20). Ook zij is een profschaatser. Bij de junioren werd ze in 2024 tweede bij de WK allround en pakte ze een gouden afstandsmedaille op de 3000 meter. Ze deed bij de senioren tweemaal mee aan de EK en eenmaal aan de WK. Telkens plaatste ze zich niet voor de afsluitende afstand.

Oogje op elkaar

Tegenover het Noorse TV2 hebben ze hun relatie bevestigd. "We zitten al lange tijd bij elkaar in het team", legt Løvås uit. "En dan leer je elkaar heel goed kennen." Volgens de zender waren ze al een tijdje bevriend en na het vorige seizoen bloeide dat op tot een romantische band.

"Ik sprak met Sander en ik vertelde hem dat ik hem eigenlijk heel leuk vind", zegt ze. "Hij bleek ook zo over mij te denken." Eitrem zegt: "Ik wist niet dat je die gevoelens had. Ook al nam jij het initiatief. We hadden dus al een tijdje een oogje op elkaar, maar we wisten dat niet van elkaar en zeiden er niets over."

Speels

De rest van het Noorse team vindt het volgens Løvås wel gezellig dat er schaatsliefde is ontstaan op het ijs. "We hebben ontdekt dat we veel op elkaar lijken", zegt Eitrem. "We zijn speels, we nemen dingen niet al te serieus." Waarop Løvås toevoegt: "We zijn gewoon een beetje gek!"