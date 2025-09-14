Sport zit in het DNA van de familie Postma-Friesinger. Ids en Anni, beiden oud-topschaatsers, hebben twee dochters die een uitstekend potje kunnen ijshockeyen. Moeders moet daardoor echter wel vroeg haar bedje uit.

Het seizoen is weer begonnen voor dochters Josephine en Elisabeth, die beide uitkomen voor EC Red Bull Salzburg. Dat heeft ook gevolgen voor Anni. Zij moest op zondag namelijk vroeg haar bed uit.

Op haar Instagram-story plaatste ze een foto van een bakkie koffie, die al om 05:50 uur 's ochtends klaarstond. "Bundesliga-seizoen van de meiden officieel geopend", zo schreef ze erbij.

i @annifriesingerpostma op Instagram.

Actief in de zomerstop

De oud-topschaatster heeft er in ieder geval voor gezorgd dat haar dochters niet stil bleven zitten tijdens de zomerstop. Zo nam ze Josephine mee voor een ritje op de renfiets.

Ze deelde hiervan beelden op Instagram. Hierop was te zien hoe moeder en dochter door een prachtig zonovergoten heuvellandschap reden.

Afzien

Josephine liet moeder Anni flink afzien, zo bleek uit de woorden van de Duitse schaatslegende. 'Op de rechte stukken is ze nog steeds geen partij voor me, maar op de klimmetjes rijdt Josephine al van me weg', zo zei Friesinger. 'En dat is precies wat me blij maakt.'

Tijdens haar schaatscarrière pakte Friesinger geregeld de fiets, maar na haar afscheid in 2010 werd dat minder. 'Eindelijk rijd ik weer regelmatig op mijn geliefde racefiets en samen is het nóg leuker', verzekerde ze.

Passie

Waar hun ouders olympisch goud veroverden op de schaatsbaan, kiezen Josephine en Elisabeth voor een andere sport op het ijs. Moederlief geniet van de passie van haar dochters.

'Ze leven hun droom, hebben plezier en werken hard. Het ijs zit ze in het bloed', benadrukte ze eerder in een bericht op Instagram.