Topschaatsster Ragne Wiklund (25) zit vier maanden voor de Olympische Winterspelen beginnen met zorgwekkende issues. De Noorse nummer 2 van het EK allround in 2023 weet niet zo snel hoe ze die moet oplossen.

Wiklund brak door in 2021, toen ze wereldkampioene werd op de 1500 meter. Twee jaar later voegde ze daar de wereldtitel op de 3000 meter aan toe en in 2025 werd ze derde bij de EK allround. Ze is de succesvolste Noorse van de afgelopen jaren, maar rugklachten leveren haar zorgen op.

Rugklachten

"We hebben geen sluitend antwoord op de rugklachten', zegt ze tegen de Noorse krant VG. "We vinden het allemaal behoorlijk frustrerend. Het levert veel onrust op. Ik heb een MRI ondergaan en daaruit blijkt dat er geen serieuze mankementen zijn. Toch moet ik zeggen dat ik af en toe worstel met de pijn. Ik heb veel uren gestopt in aansterken om daarmee blessures te voorkomen."

Volgens Wiklund wisselen goede dagen zich af met slechte dagen. "Dan voelt alles stijf, pijnlijk en niet zo mobiel." Dat laatste hindert haar bij het aannemen van de typische schaatshouding: door de knieën. "Maar het gaat nu al veel beter dan in de lente. Ik heb bij de World Cup in Heerenveen meer rechtop geschaatst om zo mijn rug te ontlasten. De problemen komen als de trainingsintensiteit hoog is en ik de schaatshouding aanneem."

Bjarne Rykkje

De Noorse bondscoach Bjarne Rykkje (die als peuter naar Nederland verhuisde en aan diverse Nederlandse kampioenschappen deelnam) vindt het vervelend dat de kern van het probleem niet is gevonden.

"In het schaatsen moeten sporters een onnatuurlijke houding aannemen", doceert hij. "Rugklachten zijn aan de orde van de dag. Sommige schaatsers lopen die eerder op dan anderen. Ragne voelt zich soms oncomfortabel. Helaas trad dit vorig seizoen op een onwelkom moment op."

Rolstoel

In februari 2025 won Wiklund de 3000 meter bij een World Cup in Polen. Na haar rit werd ze in een rolstoel gehesen. Dat had ook te maken met haar rugklachten. Ze kon niet eens meer zelf haar schaatsen uitdoen.