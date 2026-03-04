Alexandra Ianculescu (34) heeft er een paar hele drukke weken op zitten. De Canadese ex-schaatsster met Roemeense roots had een zeer bijzondere rol op de Olympische Spelen in Milaan en is na een week wintersportvakantie in Heerenveen aangekomen om daar ook de WK sprint en allround te bezoeken. Ianculescu is tegenwoordig ook bekend vanwege haar OnlyFans-account.

De 34-jarige Ianculescu beleefde in 2017 en 2018 haar hoogtepunten op het ijs. De specialiste op de 500 en 1000 meter deed tweemaal mee aan de WK sprint en haalde zelfs de Olympische Spelen van 2018, waar ze 31ste werd op de 500 meter. Haar beste herinnering bewaart ze echter aan Heerenveen, waar ze ooit vijfde werd tijdens een wereldbeker. Op het Nederlandse ijs keert ze de komende dagen weer terug in het kader van de WK sprint en allround.

Bijzondere rol op Olympische Spelen

Tijdens de Olympische Spelen in Milaan vorige maand kreeg Ianculescu (34) een schitterende rol. Ze mocht het commentaar op het schaatsen verzorgen in de schaatshal in Milaan. Daar zag ze onder meer haar goede vriendin Antoinette Rijpma-de Jong goud winnen op de 1500 meter, maar moest ze haar enthousiasme ook beteugelen om 'neutraal' commentaar te kunnen leveren. Zij deed de Engelse kant van het commentaar, terwijl de Italiaan Stefano Galletti naast haar het thuispubliek verzorgde.

In lingerie op olympisch ijs

Toen haar werkzaamheden op de Winterspelen erop zaten, maakte ze van haar privileges gebruik om in lingerie rondjes te schaatsen op het olympische ijs. Dat deed ze voor haar OnlyFans-account, waar volgers tegen betaling pikante content van haar kunnen zien en aan kunnen vragen. Een teaser deelde ze wel op haar Instagram. Na haar verblijf in Milaan genoot ze even van een wintersportvakantie in de bergen, alvorens ze nu in Heerenveen is voor de WK sprint en WK allround.

WK sprint en allround

Wat haar rol wordt in Thialf, is niet bekend. Wel deelt ze op Instagram dat ze is geland in Nederland en 'voor meer dan een paar dagen thuis' is. Aan het einde van haar carrière schaatste ze voor een team van de Nederlandse ex-topcoach Simon Kuipers.