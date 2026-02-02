Menig atleet die mag meedoen aan de Olympische Spelen (zomer of winter) wil dat vereeuwigen door een tattoo te laten zetten. Ex-topschaatser Erben Wennemars, drievoudig olympiër, liet dat na. Gaat zijn schaatsende zoon Joep Wennemars wel wat inkt onder zijn huid prikken?

Wennemars hield aan zijn olympische avonturen twee medailles over, beide behaald in 2006 in Turijn. Op de 1000 meter perste hij er de derde beste tijd uit en met de Nederlandse mannenploeg veroverde hij brons op de team pursuit.

'Geen enkele behoefte aan'

Toen Wennemars te gast was in het radioprogramma De Perstribune, kreeg hij de opmerking dat hij 'een uitstekende kandidaat' zou zijn voor het tatoeëren van de olympische ringen. Maar dat ziet Wennemars toch anders. "Daar heb ik geen enkele behoefte aan. Dat is nooit in me opgekomen. Ik ben niet van de tattoo's."

En wat nou als zoon Joep Wennemars, schaatsend bij Team Essent, uit Milaan thuiskeert met eremetaal? Hij komt uit op de 500, 1000 en 1500 meter; op die middelste afstand is hij de regerend wereldkampioen. "Ik heb hem er nog nooit over gehoord", zegt vader Erben Wennemars over een eventuele tattoo. "Nee, nee. Overmorgen gaat hij naar de Olympische Spelen toe. Papa is dan wel bereid om iets naar Heerenveen te brengen, een boodschapje doen."

Matras

Wat moet Wennemars senior dan fixen voor junior? Joep Wennemars wil bijvoorbeeld dat Erben een matras van zolder haalt en naar Heerenveen brengt. De topschaatser wil het matras meenemen naar Italië. "Het moest nog ingepakt worden", vertelt Ergen Wennemars. "Dan zeg ik: dat regel ik wel even voor je."

Zelf nam hij geen matras mee vroeger. "Voor mij was het een grote ontdekkingstocht. Voor de atleten van nu is het gewoon werk. Het is veel professioneler. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Nu zijn ze veel kritischer daarop." Voor Joep zitten de voorbereidingen erop: "Hij is er helemaal klaar voor."

