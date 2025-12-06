Het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis keert met drie plakken terug uit Heerenveen. Bij de World Cup op het ijs van Thialf won Beune een afstand en greep Nuis nog een zilveren plak mee. Maar het is niet een medaille waarmee Beune op de socials pronkt.

Beune, winnares van de 1500 meter en de nummer drie op de 5000 meter, zit sinds de zomer van 2024 als tattoo vereeuwigd op het lichaam van haar vriend Nuis. De nummer twee op de 1500 meter in Thialf liet toen het hoofd van Beune op zijn rechteronderarm zetten.

Op Instagram schreef hij destijds dit over het plaatje: "Nu kom je nooit meer van me af. En als we ruzie hebben doe ik gewoon lange mouwen aan…" Beune reageerde daarop met "Wij hebben toch nooit ruzie?"

De tattoo bij Joy Beune

In een story op Instagram staat een foto met daarop de armen van Nuis en Beune. Terwijl op de grond drie medailles liggen, tonen beide schaatsers hun pols. Bij Nuis prijkt daar nog altijd de tattoo met het gezicht van Beune. En zij heeft haar arm plots verrijkt met een afbeelding van het hoofd van Nuis. "Wie heeft de betere tattoo?", schrijft ze erbij. Al is de vraag of we het bij haar een tatouage mogen noemen, want het betreft een plakplaatje.

© Instagram Joy Beune

Meer tattoos

Beune is niet de enige belangrijke persoon in het leven van Nuis op zijn lichaam. In 2018 plaatste hij zijn hand en die van zijn zoontje op zijn kuit. "Jij houdt mijn hand misschien vast voor een tijdje, maar jij houdt mijn hart voor altijd vast", was de bijtekst.

Jax Nuis viert dit jaar zijn negende verjaardag. Nuis kreeg zijn zoontje in een eerdere relatie met Jill de Robles. Zij gingen in 2019 uit elkaar, in hetzelfde jaar kreeg Nuis nog iets met Beune.

Baanrecord in Thialf

Nuis raakte bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen zijn baanrecord op de 1500 meter, dat op 1.43,00 stond, kwijt aan Jordan Stolz. Die won in 1.42,55. Desondanks putte de olympisch en Nederlands kampioen hoop uit zijn tweede plaats met 1.43,31.

"Ik ben maar één keer sneller geweest en dat is vijf jaar geleden", verwees hij naar het baanrecord. "Dat ik hiermee zilver pak achter een fenomeen, en de rest op afstand rijd, geeft zoveel zelfvertrouwen."