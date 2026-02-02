Ex-topschaatser Erben Wennemars vindt de manier waarop TeamNL zich presenteert als echt team ongeloofwaardig. Straks bij de Olympische Winterspelen is er heus geen sprake van een nationale teamgeest, stelt hij. "Het is allemaal marketing."

Wennemars reist af naar Milaan om daar te werken en om zijn zoon Joep Wennemars in actie te zien. Voor de NOS treedt Wennemars senior op als analist, terwijl hij als vader hoopt dat zijn zoon eremetaal haalt op de drie afstanden waarop hij uitkomt: 500, 1000 en 1500 meter.

Zogenaamd feestje

In het radioprogramma De Perstribune zegt Wennemars dat hij het gedoe rondom TeamNL 'waardeloos' vindt, en 'een marketingtruc'. Dat licht hij zo toe: "Ik denk dat het oranjegevoel.. We trekken een oranje pakje aan en zijn dan allemaal een team. Ja.. Dat denk ik niet nee. De schaatsbond KNSB en de olympische bond komen nu invliegen. Dan gaan we er zogenaamd een feestje van maken. Maar het zijn individuele ploegen die tegen elkaar strijden. Er is geen teamgevoel."

"Daar moet je veel meer voor doen. Dan moet je er ook in de tussenliggende jaren zijn voor ze. Dan moet je daar aan werken. Dan moet je ook moeilijke gesprekken voeren met elkaar. Echt met elkaar in gesprek gaan. Wat ze doen is: ze komen op het allerlaatste moment aan en ze hangen oranje vlaggetjes op en ze trekken zo'n pakje aan. Dan is het zogenaamd een team. Maar dat is niet hoe je een team bouwt."

Joep Wennemars

Als actieve schaatser was Wennemars actief bij inspraakmomenten. Dat heeft hij zijn zoon Joep Wennemars ook meegegeven. Laatstgenoemde haalde na het olympisch kwalificatietoernooi uit naar collega Kjeld Nuis. Die heeft volgens de 23-jarige schaatser van Team Essent op de verkeerde momenten kritiek op het selectiesysteem.

"Ik vind het ook belachelijk dat sommige schaatsers zich nog moeten bewijzen. Dat ben ik met Kjeld eens, maar dit is niet het moment om erover te zeuren. Dat hadden we vier jaar geleden en twee jaar geleden kunnen doen en dat kunnen we na de Spelen doen", aldus Wennemars.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.