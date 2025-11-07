Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen werd de politieke partij D66 de grootste. Lijsttrekker Rob Jetten, die als amateur op hoog niveau aan atletiek deed, is verloofd met een Argentijnse hockey-international. Daar is niet alleen in Nederland aandacht voor.

De 28-jarige Keenan, die speelt bij de Haagse club Klein Zwitserland, heeft een tatoeage op zijn arm. Het woord dat de hockeyspeler heeft laten vereeuwigen komt uit het Thais. Vandaar dat ook in Thailand het koppel Jetten-Keenan onder de loep wordt gelegd, inzoomend op die tattoo.

Tattoo van de verloofde van Rob Jetten

Het Thaise woord dat Keenan onder zijn huis heeft laten inkten staat voor Ubuntu. Dat is dan weer een woord uit de Bantoetalen uit het zuiden van Afrika. Kort gezegd is het een maatschappelijk concept dat draait om gemeenschap en samenwerking. Zoals in een sportploeg.

Nation Thailand schrijft: "Jetten is op weg geschiedenis te schrijven als jongste Nederlandse premier en eerste openlijk LHBTI-leider, terwijl zijn verloofde Nicolás Keenan in Thailand steeds meer aandacht krijgt. Zijn overwinning bij de recente verkiezingen werd zowel nationaal als internationaal met veel enthousiasme ontvangen."

Tattoo

Vervolgens gaat de auteur in op Keenan. "Keenan, een Argentijnse hockeyer op Olympisch niveau die deelnam aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, kreeg onverwachte aandacht door een opvallend detail: een prominente tatoeage op zijn lichaam met het Thaise woord voor Ubuntu", aldus de krant.

Die tattoo valt wel in de smaak in het Aziatische land. "De aanblik van het Thaise woord getatoeëerd op een prominente wereldfiguur als Keenan wekt trots en enthousiasme op bij Thai", staat er . "Deze culturele connectie heeft geleid tot een wijdverspreide uitwisseling en discussie in Thailand, een klein maar betekenisvol moment van culturele uitwisseling dat diepe weerklank vindt bij het Thaise publiek."

Atletiek

Jetten blonk als jongeling uit op de 400 meter. Hij heeft eens gezegd dat hij bij een NK junioren tweede werd op die afstand. Helaas moest hij vanwege een blessure zijn ambities opzij zetten. "Ik was heel lang in de ban van mijn sport, atletiek. Maar na een blessure liep dat anders dan verwacht. Ik was denk ik 21 en ik leefde voor de sport, maar toen scheurde mijn hamstring af – ik hoorde het gewoon gebeuren", zegt hij in Linda.