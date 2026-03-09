De uitbundige reactie van Erben Wennemars tijdens de race van zijn zoon Joep op de Olympische Winterspelen zorgde de afgelopen tijd voor flink wat reuring. De voormalig topschaatser lijkt daar niet echt wakker van te liggen, want hij stak zelf ook de draak met zijn acties op de tribunes in Milaan.

Wennemars senior ging tijdens de olympische 1500 meter volledig uit zijn plaat toen zoon Joep een sterke race afleverde. De schaatser van Team Essent brak in zijn rit het olympisch record en zette op dat moment de snelste tijd neer. Zijn vader leefde uitbundig mee en vierde het optreden van zijn zoon, die desondanks net naast een medaille greep, op een opmerkelijke manier.

De camera's legden vast hoe hij een vrijwilliger op de tribune een kus gaf en bij een knuffel met diezelfde man sloopte hij ook nog zijn bril. De beelden zorgden voor veel reacties, zowel positief als negatief.

'Toen had je het moeten weten'

De voormalig topschaatser kan er inmiddels ook wel weer om lachen. Dat blijkt in de NOS Schaatspodcast, waar Wennemars te gast was na de WK sprint en allround in Heerenveen. Daar schoof ook de Noorse bondscoach Bjarne Rykkje aan en tijdens de podcast kwam het afscheid van verslaggever Bert Maalderink ter sprake.

De journalist was tientallen jaren aanwezig bij het schaatsen en staat erom bekend dat hij de Nederlanders tijdens zijn interviews vaak uitdaagt, maar de Noorse oud-schaatser Rykkje had daar zelf geen last van. "Dat viel wel mee, hij was altijd vrij goed voor de buitenlanders. Het is altijd prima gegaan."

Presentator Sebastiaan Timmerman herinnert Wennemars vervolgens aan een bijzonder moment met Maalderink: "Jij gaf hem ooit een kus toen je wereldkampioen werd in Nagano, live op tv." Dat geeft de voormalig toprijder de kans om nog even de draak te steken met zijn actie in Milaan. "Toen had je het moeten weten dat ik iedereen een kus geef als ik blij ben", reageert hij met een knipoog.