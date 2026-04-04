Olympisch kampioen Jens van 't Wout is in navolging van topschaatsster Jutta Leerdam en topatlete Femke Bol aanwezig in het Philips Stadion. De shorttracker pakte enkele maanden geleden nog drie gouden medailles, maar kreeg nu de eer om plaats te nemen in de Legends Lounge.

Van 't Wout was al een behoorlijke tijd één van de beste shorttrackers ter wereld, maar sinds hij in Milaan de medailles aan elkaar reeg, weet ook iedereen in Nederland wie hij is. De shorttracker won in Italië goud op de 1000 en de 1500 meter en was met de relayploeg bij de mannen ook nog de beste. Zaterdagmiddag mocht hij dus plaatsnemen in het Philips Stadion en dat zorgde voor flink wat bekijks.

Lunch met PSV-icoon

De drievoudig Olympisch kampioen kijkt mee vanuit de Legends Lounge voor het mogelijke kampioensduel van PSV tegen FC Utrecht. Eerder deelde Rik Elfrink al een foto dat Van 't Wout samen met icoon Willy van de Kerkhof had geluncht.

Bij PSV te gast in de Legends Lounge vandaag: Jens van 't Wout. De drievoudig Olympisch kampioen kijkt mee naar PSV-FC Utrecht. Hier samen met icoon Willy van de Kerkhof. pic.twitter.com/v0AsQDlLM4 — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 4, 2026

Géén verstand van voetbal

Van 't Wout werd tijdens de Winterspelen al het vuur aan de schenen gelegd door Evenblij. Bij de openingsceremonie in voetbalstadion San Siro werd de vlaggendrager gevraagd naar drie Nederlandse iconen die daar gespeeld hebben, Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, maar daar had de drievoudig olympisch kampioen nog nooit van gehoord.

"Geen idee", reageert de shorttracker als hem gevraagd wordt naar Marco van Basten. "Nee, ik heb echt geen idee. Marco van Basten? Ik ben alleen maar met ijshockey opgegroeid, dus voetbal ken ik echt niet. Ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd gekeken. Ik hoop dat ik hier geen haat voor krijg", vertelde hij destijds.